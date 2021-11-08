Covid-19

Мини-завод по производству кислорода установили в ковидном госпитале Волгограда

Covid-19 08.11.2021 16:11
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08.11.2021 16:11


Новый медицинский концентратор кислорода заработал в Волгоградском областном госпитале ветеранов войн, где развернут инфекционный стационар на 390 коек для пациентов с COVID-19. Установка данного оборудования позволила сократить закупку баллонного кислорода в госпитале  на 85 баллонов в сутки, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. 
По информации облздрава, концентратор представляет собой мини-завод по производству кислорода из атмосферного воздуха с производительностью 25 куб. м/час. Оборудование закуплено за счёт регионального бюджета. 

Ежесуточно пациенты стационара потребляют от 70 до 100 баллонов газа. А общий объем потребления кислорода всеми инфекционными стационарами региона составляет 58 тонн в сутки. При этом объем производства газообразного кислорода составляет 3800 баллонов в сутки, жидкого кислорода - 80 тонн в сутки. 
Напомним, за счёт средств областного бюджета для 10 медучреждений закуплены кислородные концентратора и газификаторы. Полностью всё оборудование поставят и смонтируют до конца 2021 года.

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