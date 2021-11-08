Экономика

Катер оборонного предприятия не заинтересовал покупателей в Волгограде

Экономика 08.11.2021 09:16
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08.11.2021 09:16


Несостоявшимися признаны торги по продаже АО «ФНПЦ «Титан - Баррикады» моторного служебно-разъездного судна РК 1906, которое было построено 28 лет назад. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный итоговый протокол, от потенциальных покупателей не поступило ни одной заявки.
Как ранее сообщало информагентство со ссылкой на торговую площадку РТС-тендер, моторное судно, которое находится на балансе АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан – Баррикады», было выставлено на продажу за 656,7 тысячи рублей. Катер годен для перевозки пассажиров в количестве 10 человек.

У судна есть акт очередного освидетельствования, выданный ГИМС МЧС России по Волгоградской области. Отмечено, что наружная обшивка, водонепроницаемые переборки, палуба и другие элементы корпуса повреждений не имеют.
Напомним, что ранее предприятие выставляло на торги старые здания мастерских (гаражей) в волгоградском поселке Нижние Баррикады, 20 акций ЗАО «ПФО «Баррикады» и земельный участок в Ленинске, предназначенный для строительства производственного объекта. Реализация имущества проводится в рамках реализации профильных и непрофильных активов акционерного общества.
АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» - многопрофильное предприятие ОПК России в составе АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» (входит в Государственную корпорацию «Роскосмос»). Завод занимается разработкой и выпуском вооружения для сухопутных войск, ракетных войск стратегического назначения и военно-морского флота.

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