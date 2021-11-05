Оперштаб не продлил локдаун в Волгоградской области

Covid-19 05.11.2021 14:07
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05.11.2021 14:07
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Волгоградской области, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров, принял решение о завершении нерабочих дней 8 ноября. Предприятия, организации и учреждения региона с понедельника вернутся к плановой деятельности, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«Реализованные на территории региона профилактические и ограничительные меры, увеличение количества тестирований и темпов вакцинации за прошедшую неделю позволяют нам сделать предварительный вывод о целесообразности продления ряда наиболее эффективно зарекомендовавших себя профилактических и ограничительных мер на последующий период», – подчеркнул глава региона на заседании оперштаба. Очевидно, в продлении локдауна необходимости нет.
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