Оперштаб не продлил локдаун в Волгоградской области





Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Волгоградской области, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров, принял решение о завершении нерабочих дней 8 ноября. Предприятия, организации и учреждения региона с понедельника вернутся к плановой деятельности, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Реализованные на территории региона профилактические и ограничительные меры, увеличение количества тестирований и темпов вакцинации за прошедшую неделю позволяют нам сделать предварительный вывод о целесообразности продления ряда наиболее эффективно зарекомендовавших себя профилактических и ограничительных мер на последующий период», – подчеркнул глава региона на заседании оперштаба. Очевидно, в продлении локдауна необходимости нет.