Волжанин с криминальным прошлым обчистил ювелирную шкатулку возлюбленной

Расследования 05.11.2021 11:14
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05.11.2021 11:14
Полиция в Волжском задержала 28-летнего местного жителя по подозрению в краже 15-ти ювелирных украшений у своей сожительницы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ранее судимому за воровство волжанину грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в отдел полиции №2 по городу Волжскому обратилась 23-летняя девушка, ювелирную шкатулку которой обчистили неизвестные. В расследования круг подозреваемых в краже сузился до возлюбленного волжанки. На допросе после задержания рецидивист сознался в содеянном. О мотивах преступления и судьбе украденных украшений не сообщается.
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