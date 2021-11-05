Расследования

Волжанин с криминальным прошлым обчистил ювелирную шкатулку возлюбленной

Расследования 05.11.2021 11:14
0
05.11.2021 11:14


Полиция в Волжском задержала 28-летнего местного жителя по подозрению в краже 15-ти ювелирных украшений у своей сожительницы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ранее судимому за воровство волжанину грозит до пяти лет лишения свободы. 
Ранее в отдел полиции №2 по городу Волжскому обратилась 23-летняя девушка, ювелирную шкатулку которой обчистили неизвестные. В расследования круг подозреваемых в краже сузился до возлюбленного волжанки. На допросе после задержания рецидивист сознался в содеянном. О мотивах преступления и судьбе украденных украшений не сообщается.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Расследования
04.11.2021 12:10
Расследования 04.11.2021 12:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2021 13:50
Расследования 03.11.2021 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2021 11:09
Расследования 03.11.2021 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2021 09:52
Расследования 03.11.2021 09:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2021 14:56
Расследования 02.11.2021 14:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.11.2021 13:01
Расследования 02.11.2021 13:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2021 16:55
Расследования 01.11.2021 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2021 14:04
Расследования 01.11.2021 14:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2021 12:42
Расследования 01.11.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2021 15:32
Расследования 30.10.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2021 12:38
Расследования 30.10.2021 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2021 14:17
Расследования 29.10.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2021 12:26
Расследования 29.10.2021 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2021 10:53
Расследования 29.10.2021 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2021 18:29
Расследования 28.10.2021 18:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:45
В Волгоградской области вводят продажу проездных билетов по QR-кодамСмотреть фотографии
14:07
Оперштаб не продлил локдаун в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
Таксист из Волгограда попрощается с карьерой после пьяной поездкиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
Росздравнадзор будет сообщать об антипрививочниках в прокуратуру и СКСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом пьяный водитель «Волги» заехал в огромную яму у дорогиСмотреть фотографии
11:38
Коронавирус в Волгоградской области поставил очередной антирекордСмотреть фотографии
11:14
Волжанин с криминальным прошлым обчистил ювелирную шкатулку возлюбленнойСмотреть фотографии
10:29
Иномарка перевернулась в Волжском после столкновения с таксиСмотреть фотографии
10:14
Перебегавший дорогу подросток попал под колеса легковушки в ВолжскомСмотреть фотографии
09:47
Синоптики пообещали волгоградцам последние теплые выходныеСмотреть фотографии
09:18
В Волжском потрескался новый ФОКСмотреть фотографии
08:41
УК «Новый дом»: ковидные каникулы не повод откладывать заботу о жильцахСмотреть фотографии
19:11
Дело о банкротстве проворовавшейся в Волгоградской области компании зависло в судеСмотреть фотографии
16:37
Цены на бензин в Волгоградской области выросли на 0,1%Смотреть фотографии
15:19
В Волгограде у черного копателя изъяли боевой арсеналСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Жители Волгоградской области в День народного единства опубликовали видеоролик в защиту онкодиспансераСмотреть фотографии
14:31
Волгоградского губернатора на встречу со школьниками в музее пустили по QR-кодуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Выдворенного из России перебежчика схватили на границе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде налетчик в медицинской маске ограбил офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Волгоградские следователи возбудили дело на мать-алкоголичку после гибели двоих детей в пожареСмотреть фотографии
11:38
В Волгоградской области в нерабочие дни увеличились случаи заражений и смертей от COVID-19Смотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области в пожаре погибли двое малышей из многодетной семьиСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде в ДТП с такси пострадала женщинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
Волгоградцы хотят продолжения локдаунаСмотреть фотографии
09:57
Молодой водитель сбил насмерть пенсионера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом водитель погиб в смятом автомобилеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:25
В Волгоградской области подорожали гречка, картофель и яйцаСмотреть фотографии
20:16
В Волгоградской области девочка повредила ногу и психику на прогулке в паркеСмотреть фотографии
19:12
Суд в Волгоградской области вынес решение о заражении коронавирусомСмотреть фотографии
18:01
Житель Калмыкии купил часть здания клиники пластической хирургии в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 