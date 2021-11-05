Волжанин с криминальным прошлым обчистил ювелирную шкатулку возлюбленной





Полиция в Волжском задержала 28-летнего местного жителя по подозрению в краже 15-ти ювелирных украшений у своей сожительницы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ранее судимому за воровство волжанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в отдел полиции №2 по городу Волжскому обратилась 23-летняя девушка, ювелирную шкатулку которой обчистили неизвестные. В расследования круг подозреваемых в краже сузился до возлюбленного волжанки. На допросе после задержания рецидивист сознался в содеянном. О мотивах преступления и судьбе украденных украшений не сообщается.