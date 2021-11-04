В Волгоградской области подорожали гречка, картофель и яйца





В Волгоградской области вновь подорожали основные продукты питания и, значит, волгоградцам придется тратить еще больше денег на продукты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, больше всего выросли в цене помидоры и огурцы – рост составил около 5% (108 рублей за кг огурцов 111 за кг помидоров). Картофель стал дороже также почти на 5% (41,76 рублей за кг). Также подорожало подсолнечное масло – на 1,35% (120,77 рублей за кг), сахар – на 1,9% (48,20 рублей за кг), мука – на 2,15% (35,19 рублей за кг). Стоимость десятка яиц достигла почти 71 рубля (рост 2,35%). Подорожание коснулось и круп: гречка выросла в цене на 2,55% (90,1 рубля за кг), рис – на 1,31% (51,13 рублей за кг).