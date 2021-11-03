Происшествия 03.11.2021 14:50
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03.11.2021 14:50
Посетители кондитерской на улице Ардатовской напротив ГИБДД Волгограда едва не попали под колеса вылетевшего на тротуар Hyundai Accent. Автомобиль, за рулем которого находилась 56-летняя женщина, запрыгнул на порог магазина и снес урну, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Как стало известно информагентству, водитель получила удостоверение всего неделю назад. Около полудня волгоградка ехала в сторону улицы Кузнецкой и решила развернуться напротив здания ГИБДД. Однако что-то пошло не так, женщина не справилась с управлением, и машина врезалась в стоявший на проезжей части Volkswagen Polo, после чего выкатилась на пешеходную зону. Проехав вдоль кондитерской, женщина, наконец, остановила автомобиль. В результате аварии никто не пострадал.
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