Волгоградские суды в локдаун рассмотрят безотлагательные дела

Общество 01.11.2021 11:10
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01.11.2021 11:10
С 1 по 3 ноября суды Волгоградской области будут рассматривать дела и материалы безотлагательного характера. Как отмечено на сайте облсуда, такой режим работы установлен в соответствии с Указом президента РФ от 20 октября 2021 года "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021г.".
Кроме того, рассмотрению подлежат материалы, по которым все лица, участвующие в деле, заявили ходатайство о проведении судебного заседания в их отсутствие. В суде приостановлен личный прием граждан, рекомендовано подавать документы в электронном виде, в том числе в форме электронного документа через личный кабинет пользователя на сайте суда, или на бумажном носителе посредством почтовых услуг. Действует режим ограниченного доступа в суд: исключен доступ лиц, не являющихся работниками суда и участниками судебных процессов.
Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.
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