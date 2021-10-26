У волгоградок с COVID-19 рождаются дети с белыми легкими





Заместитель главного врача Волгоградского перинатального центра №2 Галина Старкова призвала беременных волгоградок привиться от коронавируса. Как рассказала Галина Старкова, это необходимо для того, чтобы сохранить жизнь маме и ребенку в случае заражения коронавирусом. По словам замглавного врача, в группе риска в первую очередь находятся беременные женщины с ожирением, сахарным диабетом и имеющие заболевания других органов. «Если такие беременные заражаются коронавирусом, риск осложнений в случае заболевания у них особенно велик. У нас, к сожалению, уже были случаи смертей среди беременных. Мы теряли и доношенных детей», - рассказала Галина Старкова. По ее словам, дети, которые рождаются у больных коронавирусом матерей, имеют многочисленные патологии легких и сердца. «У таких детей так называемые белые легкие – когда они плохо раскрываются, когда ребенок плохо дышит. Ведь недостаток кислорода у мамы ведет к недостатку кислорода и у плода. Но почему-то у беременных есть страх перед прививкой, но нет страха перед болезнью. Хотя вакцинация не может нанести вред плоду», - констатировала заместитель главного врача перинатального центра.

По словам Галина Старковой, уже 78 беременных женщин прошли вакцинацию от коронавируса. Вакцинироваться лучше при сроке за 22 недели. «Да, вакцинированные тоже болеют коронавирусом. Но они не умирают», - заверила замглавного врача.