Общество

У волгоградок с COVID-19 рождаются дети с белыми легкими

Общество 26.10.2021 15:11
0
26.10.2021 15:11


Заместитель главного врача Волгоградского перинатального центра №2 Галина Старкова призвала беременных волгоградок привиться от коронавируса. Как рассказала Галина Старкова, это необходимо для того, чтобы сохранить жизнь маме и ребенку в случае заражения коронавирусом. По словам замглавного врача, в группе риска в первую очередь находятся беременные женщины с ожирением, сахарным диабетом и имеющие заболевания других органов. «Если такие беременные заражаются коронавирусом, риск осложнений в случае заболевания у них особенно велик. У нас, к сожалению, уже были случаи смертей среди беременных. Мы теряли и доношенных детей», - рассказала Галина Старкова. По ее словам, дети, которые рождаются у больных коронавирусом матерей, имеют многочисленные патологии легких и сердца. «У таких детей так называемые белые легкие – когда они плохо раскрываются, когда ребенок плохо дышит. Ведь недостаток кислорода у мамы ведет к недостатку кислорода и у плода. Но почему-то у беременных есть страх перед прививкой, но нет страха перед болезнью. Хотя вакцинация не может нанести вред плоду», - констатировала заместитель главного врача перинатального центра.
По словам Галина Старковой, уже 78 беременных женщин прошли вакцинацию от коронавируса. Вакцинироваться лучше при сроке за 22 недели. «Да, вакцинированные тоже болеют коронавирусом. Но они не умирают», - заверила замглавного врача.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,8 млн руб.
Общество
26.10.2021 16:06
Общество 26.10.2021 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 15:51
Общество 26.10.2021 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.10.2021 15:32
Общество 26.10.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 14:32
Общество 26.10.2021 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.10.2021 12:42
Общество 26.10.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 11:42
Общество 26.10.2021 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 11:14
Общество 26.10.2021 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 10:24
Общество 26.10.2021 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 09:54
Общество 26.10.2021 09:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.10.2021 09:30
Общество 26.10.2021 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 09:00
Общество 26.10.2021 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.10.2021 08:57
Общество 26.10.2021 08:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 08:24
Общество 26.10.2021 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2021 18:44
Общество 25.10.2021 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2021 18:02
Общество 25.10.2021 18:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:09
Бюджет Волгоградской области на 2022 год будет бездефицитнымСмотреть фотографии
17:30
Volkswagen Polo: причины популярности лифтбека в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:28
Зловонное поле с гниющим луком под Волгоградом отравили нитратамиСмотреть фотографии
16:32
Банк «Открытие»: в следующем году рубль может укрепиться до 65-68 за долларСмотреть фотографии
16:16
Семья в Волгограде попалась на многомиллионной афере с инвестициямиСмотреть фотографии
16:06
Умершая от ковида акушерка в Волгограде не прививалась из-за медотводаСмотреть фотографии
15:51
Стартует Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей 2021Смотреть фотографии
15:50
Убийца иностранного студента озвучил последнее слово на суде в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:34
ПСБ начал формировать предодобренные решения для клиентов в рамках нового этапа программы ФОТ 3.0Смотреть фотографии
15:32
В волгоградских ковидных стационарах осталось 800 свободных коекСмотреть фотографии
15:16
Жителя Крыма судят за зверское убийство волгоградского пенсионера на улицеСмотреть фотографии
15:11
У волгоградок с COVID-19 рождаются дети с белыми легкимиСмотреть фотографии
14:32
Должники элитных жилых комплексов «Волжские паруса» и «Прибрежный» останутся без электроэнергииСмотреть фотографии
14:20
Вспыхнувший из-за костра конфликт соседей в Волгограде закончился уголовным деломСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
Волгоградец сгорел заживо на чужой даче из-за перевернувшегося мангалаСмотреть фотографии
12:42
В барах Волгограда нашли непривитых сотрудниковСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области не могут остановить рост заболеваемости коронавирусомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде построят уникальную школу на 1280 местСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде контрактника осудили за покушение на убийство пьяного попутчикаСмотреть фотографии
11:14
Волгоградские налоговики из-за коронавируса меняют режим работыСмотреть фотографии
10:36
Микроавтобус из Волгограда разбился в Ставропольском краеСмотреть фотографии
10:24
Волгоградцам выплатили рекордные суммы по больничным и на погребениеСмотреть фотографии
09:30
У жителей Волгоградской области все меньше шансов дожить до пенсииСмотреть фотографии
09:00
Сборы «Росгосстраха» в январе-сентябре 2021 года на 19% выше прошлогоднихСмотреть фотографии
08:57
Обрушившийся на юг России снегопад миновал Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:24
В Волгограде СК проверит информацию о высаженном из трамвая ребенке-инвалидеСмотреть фотографии
20:10
Чиновников поймали на махинациях с водой в станице Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:32
Бывший вице-мэр Волгограда Доронин вновь предстанет перед судом за мошенничествоСмотреть фотографии
18:44
Волгоградские депутаты хотят упростить законодательство о памятникахСмотреть фотографии
18:02
От фастфуда до столовки: волгоградский общепит перешел на QR-кодыСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 