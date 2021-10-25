Ученые МЧС предупредили о возросшем риске пожаров в Волгоградской области

Общество 25.10.2021 17:30
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25.10.2021 17:30
Начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило спрогнозировал возникновение единичных очагов природных пожаров в Волгоградской и Астраханской областях, а также ряде других регионов с 30 октября по 7 ноября. Ученые МЧС связывают увеличение риска пожаров с повышенной рекреационной нагрузкой на природные территории, сообщили в пресс-центре института ГО и ЧС МЧС России.
Заинтересованным органам РСЧС в Волгоградской области и остальных субъектах Бедило рекомендовал принимать оперативные меры для выявления и ликвидации очагов возгораний в день их обнаружения.
Помимо возросшего риска возгораний соседние Астраханская область и республика Калмыкия продолжают страдать от задымлений со стороны Казахстана. Больше трех недель там продолжается горение камыша и тростника в приграничной зоне. По оценке ученых ВНИИ ГОЧС, это может привести к образованию пыльных бурь в указанных регионах и, как следствие, к росту числа ДТП. В Волгоградской области задымлений не прогнозируется.
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