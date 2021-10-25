Ученые МЧС предупредили о возросшем риске пожаров в Волгоградской области





Начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило спрогнозировал возникновение единичных очагов природных пожаров в Волгоградской и Астраханской областях, а также ряде других регионов с 30 октября по 7 ноября. Ученые МЧС связывают увеличение риска пожаров с повышенной рекреационной нагрузкой на природные территории, сообщили в пресс-центре института ГО и ЧС МЧС России.

Заинтересованным органам РСЧС в Волгоградской области и остальных субъектах Бедило рекомендовал принимать оперативные меры для выявления и ликвидации очагов возгораний в день их обнаружения.