В Волгоградской области пройдут рейды для поиска непривитых





В районных центрах и городах Волгоградской области в ближайшее время пройдут рейды на предмет соблюдения постановления главного санитарного врача Волгоградской области о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие объявления опубликованы на сайтах местных органов власти. Необходимость рейдов с участием должностных лиц и работников полиции объясняется ухудшением эпидемиологической ситуации.

Межведомственные группы будут проверять работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: торговли; предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты; общественного питания; финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; предоставления услуг сотовой связи; предоставления юридических, типографических услуг; предоставления услуг аптек и ветеринарных организаций; предоставления ритуальных услуг. У сотрудников данных организаций проверят наличие профилактических прививок против COVID-19, а организации - на соблюдение требований постановления Губернатора Волгоградской области №179 с изменениями от 07.10.2021 г. “О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".За неисполнение вышеуказанных нормативно-правовых актов для должностных лиц предусмотрен штраф до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – также до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - до трехсот тысяч рублей.Напомним, работодатели из расширенного перечня организаций, сотрудники которых подлежат вакцинации, должны обеспечить получение первого компонента прививки до 15 ноября, второго – до 10 декабря.