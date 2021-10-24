Общество 24.10.2021 12:00
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24.10.2021 12:00
В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 396 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Это вновь самый высокий показатель за все время пандемии. Также стало известно еще о 26 погибших от этой страшной болезни. Всего в регионе уже 3353 человека стали жертвами COVID-19.
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