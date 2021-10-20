Оператор билайн запустил новый тариф-конструктор





Оператор билайн представил обновленный бренд, логотип и запустил новый тариф-конструктор – «Твоё решение». Название бренда теперь пишется с маленькой буквы, поменялся слоган компании – «На твоей стороне».

Новый тариф «Твое решение» дает возможность выбрать подходящий пакет минут и гигабайт, в абонентскую плату включены безлимитные мессенджеры, сервис билайн ТВ с 20 каналами (доступны для просмотра на смартфонах).

Новый тариф-конструктор дает полную прозрачность списаний. К концу первого месяца пользования для каждого абонента будет сформировано персональное предложение.

«Теперь мы учитываем интересы каждого и готовы подобрать для них самые лучшие и полезные условия», – заявила исполнительный вице-президент по розничному бизнесу билайна Светлана Кирсанова.

Важно понимать, что абонент, подключивший тариф «Твоё решение», может в любое время изменить пакет минут и ГБ в пределах доступных комбинаций, а также выбрать и поменять набор дополнительных опций. Это повлечет за собой изменение размера абонентской платы и запустит новый расчетный период.

Объем включенных услуг, условия их предоставления, размер абонентской платы зависят от региона подключения. Все подробности о действующей линейке тарифных планов и их условиях абонент можно узнать на сайте beeline.ru

Управлять тарифом можно с помощью мобильного приложения. В рамках обновления бренда теперь оно называется не «Мой Билайн», а билайн. В Google Play уже доступна версия для Android. Версия для устройств под управлением iOS появится в App Store в ближайшее время.

«Мы рассчитываем на то, что возможности нового приложения билайн заменит нашим клиентам поход в офис продаж», – сообщил директор по интернет решениям билайна Никита Чепрасов.

Что билайн делает, чтобы быть на твоей стороне, можно увидеть в этом фильме.