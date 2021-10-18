Здравоохранение 18.10.2021 15:16
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18.10.2021 15:16
За минувшие сутки число малышей, госпитализированных в «красную зону» детской больницы №8 в Волгограде, выросло на 17 человек – со 109 до 126. Об этом заявил сегодня на брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев. «В больнице лежат трехлетки с огромным процентом поражения легких, есть даже новорожденные», – отметил он.
Глава облздрава сообщил, что в минувшую пятницу, 15 октября, был достигнут пик госпитализации – за сутки в ковидные госпитали привезли 706 пациентов. Для сравнения Себелев вспомнил статистику госпитализации во время второй волны ровно год назад – в среднем по 350 человек ежедневно. «Мы ждем, когда их будет 1000 человек в сутки? Куда их класть? Резервы заканчиваются, их нельзя просто пойти и купить в магазине», – прокомментировал он.
Большинство пациентов «красных зон» не прививались от коронавируса, отметила на брифинге председатель комитета по охране здоровья Волгоградской областной думы Наталья Семенова. «Те, кто вакцинирован, тоже заражаются, но они болеет легче, – подчеркнула она. – Надо сказать, что в основном люди, которые попадают на кислородную поддержку, на ИВЛ, это пациенты с ожирением, с артериальной гипертензией, сахарным диабетом. При этом все чаще в «красных зонах» появляются молодые люди».
Напомним, по данным оперативного штаба Волгоградской области, за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 382 человек, на лечении, в том числе амбулаторно, находятся 7942 пациента. Также сообщается о 23 случаях смерти от осложнений коронавируса: скончались 20 женщин в возрасте от 51 до 88 лет и три мужчины 63, 74 и 84 года.
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