Чиновникам отказали в сносе турбазы на Дону под Волгоградом

Общество 17.10.2021 16:41
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17.10.2021 16:41
Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении иска администрации Городищенского района о сносе строений на турбазе «Вертячий». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, чиновники настаивали, что это самовольные строения, имеющие признаки капитального строительства. Претензии возникли к восьми двухэтажным гостевым домам, бане и беседке. Дело рассматривалась в арбитражном суде с марта текущего года. Производство несколько раз приостанавливалось, в том числе из-за проведения судебной экспертизы.
Согласно материалам дела, в августе прошлого года в адрес администрации района поступило письмо от СГБУ ВО «Волгоградское лесничество», в котором было сказано, что в ходе рейда на указанных землях были выявлены 17 строений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Разрешенное использование лесного участка, как отмечено в документах, не допускает строительство на нем указанных объектов. Договор аренды участка площадью 1 га с ООО «Вертячий» был заключен в мае 2008 года для осуществления рекреационной деятельности.
В декабре 2020 года сотрудники администрации в ходе выезда на место убедились, что на арендуемой земле построены 10 вышеуказанных объектов без получения разрешительной документации. Чиновники посчитали возведенные строения самовольными и обратились в суд.
Назначенная судом экспертиза показала, что спорные строения являются некапитальными, прочную связь с землей не имеют и могут быть перемещены без несоразмерного ущерба для них с сохранением их целевого предназначения. Восемь гостевых домов, баня и беседка, по заключению эксперта, не создают угрозу жизни и здоровью неопределенному кругу лиц. Представители районной администрации не стали оспаривать результаты экспертизы. В итоге суд пришел к выводу, что основания для удовлетворения иска отсутствуют.
Стороны могут обжаловать решение в апелляционной инстанции.
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