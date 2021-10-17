Общество

В Волгоградской области штрафуют организаторов Эльтонского ультрамарафона

Общество 17.10.2021 10:02
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17.10.2021 10:02



Штраф в размере 50 тысяч рублей наложен на организаторов единственного в России ультрамарафона в зоне полупустыни Elton Ultra, которые месяц назад объявили о закрытии проекта. Как сообщили в Палласовском районном суде Волгоградской области, ООО «Ультра 100» признано виновным в административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ (Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований).
Судом установлено, что 21 августа текущего года в п. Эльтон Палласовского района было проведено официальное мероприятие «Ультрамарафон Эльтон Ультра», организатором которого являлось ООО «Ультра 100», включенное в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Волгоградской области на 2021 год. Отмечается, что перед проведением ультрамарафона ООО «Ультра 100» не утвердил план мероприятий о соревнованиях в срок не позднее 10 дней до начала соревнований, тем самым нарушил подпункт «в» п. 19 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», утвержденных Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 года №353.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Как ранее сообщало информагентство, последний ультрамарафон вокруг озера Эльтон в Палласовском районе Волгоградской области прошел в августе текущего года.  

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