Общество 23.11.2018 10:22
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23.11.2018 10:22
В Волгоградской области погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 1 млн 300 тыс рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, с июня по август 2018 года в организации образовалась задолженность по заработной плате перед 37 работниками на сумму свыше 1 млн 300 тыс рублей. По результатам проверки прокуратурой Старополтавского района в адрес руководства предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.
Также по инициативе прокуратуры Старополтавского района руководитель предприятия и само юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (повторная невыплата заработной платы). Постановлением мирового судьи судебного участка № 52 Волгоградской области директору организации назначен штраф в размере 10 тыс рублей, юридическому лицу – в размере 30 тыс рублей.
В настоящее время после принятого прокуратурой комплекса мер реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена.
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