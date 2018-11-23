



В Волгоградской области погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 1 млн 300 тыс рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, с июня по август 2018 года в организации образовалась задолженность по заработной плате перед 37 работниками на сумму свыше 1 млн 300 тыс рублей. По результатам проверки прокуратурой Старополтавского района в адрес руководства предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

Также по инициативе прокуратуры Старополтавского района руководитель предприятия и само юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (повторная невыплата заработной платы). Постановлением мирового судьи судебного участка № 52 Волгоградской области директору организации назначен штраф в размере 10 тыс рублей, юридическому лицу – в размере 30 тыс рублей.

В настоящее время после принятого прокуратурой комплекса мер реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена.



