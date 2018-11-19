Супердевочка из Волжского попала в Книгу рекордов России

Общество 19.11.2018 13:50
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19.11.2018 13:50
Десятилетняя жительница города Волжского Виктория Горбачева вошла со своим спортивным результатом в Книгу рекордов России. Виктория подтянулась 31 раз за одну минуту. На сегодняшнем аппаратном совещании в администрации Волжского глава города Игорь Воронин поздравил юную волжанку с победой, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.
В сентябре этого года Виктория приняла участие в мастер-классе рекордсмена России и мира по подтягиванию, профессионального спортсмена Виктора Филиппова, приехавшего из Москвы в Волжский специально с целью обучения юных волжан системе подготовки по подтягиванию на перекладине. Во время обучения и последующих за ним соревнований Виктория продемонстрировала отличный результат, который был зафиксирован и направлен в Книгу рекордов России.
Сегодня на городской планерке глава Волжского Игорь Воронин вручил Виктории Горбачевой Сертификат Книги рекордов России с установленным рекордом в категории «Наибольшее количество подтягиваний на перекладине прямым хватом за 1 минуту (девочки, 10 лет)». Кроме этого, Игорь Николаевич вручил юной рекордсменке благодарственное письмо администрации Волжского и подарок.
Добавим, волжанка Виктория Горбачева учится в школе № 17. С 5 лет Вика занимается в спортивной школе Олимпийского резерва г. Волжского по спортивной гимнастике. В настоящее время Вика и ее родители подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса на количество отжиманий от пола за 1 минуту и наибольшее количество спичаг (силовой выход в стойку на руках на бревне) за то же время.
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