Происшествия

В Волгограде 500 пациентов областной больницы эвакуировали из-за пожара

Происшествия 19.11.2018 10:03
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19.11.2018 10:03


В результате задымления в подвале хирургического корпуса областной больницы в Волгограде 500 пациентов и персонал учреждения были эвакуированы. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, сообщение о происшествии на территории лечебного учреждения, которое расположено на ул. Ангарской, поступило в оперативные службы в 9.12. Установлено, что в подвальном помещении горели вещи. В настоящее время возгорание локализовано. Подробности выясняются.
Фото Мария Тихонова vk.com/ghest_volgograd

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