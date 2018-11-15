Расследования 15.11.2018 14:38
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15.11.2018 14:38
В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области судья Надежда Бескоровайнова огласила приговор Ренату Булатову. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Булатов был признан виновным признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ) и приговорен к 2 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Ренат Булатов лишен и права на управление автомобилем на 3 года. Наконец-то судья разрешила видеосъемку. Ранее она постоянно ее запрещала. Тем не менее отец Рената Булатова постарался встать так, чтобы закрыть собой обзор для видеокамер.
Приговор оглашался довольно короткое время, так как дело рассматривалось в особом порядке. Мама Рената Булатова плакала. Потерпевшие выглядели спокойными. После оглашения приговора всех журналистов попросили выйти, в помещении остались представители сторон процесса. Ранее, напомним, прокурор просил назначить Ренату Булатову 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Родные осужденного заявили, что удовлетворены приговором.
В прокуратуре Волгоградской области пояснили, что уголовное дело, с согласия стороны потерпевших, рассматривалось в особом порядке судопроизводства – без исследования доказательств, с учетом полного признания вины подсудимым. Согласно законодательству при рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства назначаемое наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. Кроме того судом в качестве смягчающих обстоятельств признана явка с повинной и добровольное возмещение морального вреда стороне потерпевших. К слову, проведет в колонии-поселении Ренат Булатов меньше назначенного срока в связи с тем, что, согласно изменениям в законодательстве, теперь один день, проведенный в СИЗО, а именно там и находился осужденный, приравнивается к двум дням в местах лишения свободы.
Напомним, 22-летний заместитель председателя регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России» 10 августа 2018 года управлял джипом на трассе в Среднеахтубинском районе и, совершая обгон, не убедился, что встречная полоса свободна, и допустил столкновение с Hondой. В результате погибли супруги Перчиевы – Виталий и Кира - и их дочери Катя и Вика. Ренат Булатов был арестован, впоследствии он пытался выйти под домашний арест, однако был оставлен под стражей.
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