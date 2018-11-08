Можно ли определить качество молока и молочных продуктов в домашних условиях? Оказывается, можно. Об этом заявили ИА «Высота 102» волгоградские студенты, участники мастер-класса по основам потребительской культуры, которые открыли Неделю качества в Волгоградской области. Мероприятие прошло в волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговли в рамках проекта «Народный контроль». Участники мастер-класса - активисты проекта и недавние абитуриенты - с помощью экспресс-метода, без специального лабораторного оборудования, по внешнему виду, цвету, консистенции и вкусу, физико-химическим характеристикам – плотности и кислотности - могли с точностью определить, насколько молочный продукт качествен, присутствует ли в нем крахмал, мел, сода и т.д.

Студенты-старшекурсники, имеющие за плечами опыт учебной и производственной практики на торговых площадках крупных ритейлеров, продемонстрировали практические приемы определения качества потребительских товаров, которые мы каждый день покупаем в магазине.

Кроме того, участники партийного проекта «Народный контроль» обратили внимание на практические советы по определению качества хлеба и хлебобулочных изделий, представленных в розничной торговле. А затем очередь дошла и до проверки потребительских свойств чая: качества чайного листа, цвета настоя, аромата и, конечно же, вкуса.

В заключение участникам мастер-класса были показаны доступные каждому потребителю приемы определения количества нитратов в овощах и фруктах, чтобы избежать нежелательных последствий употребления «грязных» овощей и фруктов. Главный вывод, к которому пришли участники мастер-класса: потребительская грамотность ведет к потребительской безопасности.

«Уже на этапе выбора товара в супермаркете или в магазине шаговой доступности, обладая набором определенных знаний, можно минимизировать риски приобретения некачественного или фальсифицированного продукта, - говорит депутат Государственной Думы РФ Анна Кувычко, принявшая участие в мастер-классе. - Одной из задач нашего проекта является повышение грамотности потребителей. Вооружив людей знаниями, мы защитим их здоровье от недобросовестных дельцов. Отсутствие спроса, наряду с усилиями надзорных органов и давлением общественности, поможет убрать фальсификат с полок. В ближайшее время мы запустим серию роликов-лайфхаков, которые позволят нашим потребителям в обычных условиях, не обращаясь в лаборатории, определить, какие марки продуктов первой необходимости можно покупать безбоязненно», - заключила парламентарий.



