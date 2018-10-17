Общество 17.10.2018 10:10
3251 5
17.10.2018 10:10
Больше месяца понадобилось УК «Флагман», чтобы осознать свою обязанность поддерживать чистоту на контейнерных площадках у домов, стоящих на обслуживании. Ранее бездействие управляющей организации - «грязнули» вызывало возмущение жителей, которые исправно оплачивали коммунальные услуги. О вопиющей ситуации с разрастанием помоек на улицах Салтыкова-Щедрина и Андреева ранее рассказывало ИА «Высота 102». Сегодня люди, проживающие в Тракторозаводском районе, наконец-то увидели, что мусор вывозят. В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» директор ООО «Флагман» Сергей Ключкин заявил, что договорные отношения с прежним перевозчиком ТБО - ООО «ВолгаИнвестФинанс» расторгнуты, и сейчас подписан договор с ООО «Экотранс». В данный момент именно «Экотранс» занимается вывозом мусора с «проблемных» мусорных площадок, принадлежащих УК «Флагман».
Также Ключкин добавил, что его организация подала иск в суд на ООО «ВолгаИнвестФинанс». В отношении самого директора УК «Флагман» - организации, которая устроила мусорный ад на контейнерных площадках Тракторозаводского района Волгограда, районной прокуратурой уже возбуждено дело об административном правонарушении в связи с неисполнением лицензионных требований по надлежащему предоставлению коммунальной услуги по вывозу ТБО.
Реклама
Популярное по теме
24.09.2018 16:58
12272 16
17.09.2018 16:05
13455 17
Глава Волгограда назвал дату начала отопительного сезона17.10.2018 15:31
Волгоград вечерний: большой город на пороге ночи16.10.2018 18:13
«Где деньги, Зин?»: в Волгограде за ремонт объекта ЧМ-2018 строителям должны миллионы рублей16.10.2018 15:04
Дольщики недостроенного в Волгограде ЖК «Династия» собрались с пикетом в Москву16.10.2018 14:16
Читатели ИА «Высота 102» помогли парализованному школьнику из Волгограда собрать деньги на курс реабилитации16.10.2018 12:21
«Памятник в никуда» демонтируют: на набережной Волгограда начали разбирать старую эстакаду16.10.2018 11:11
В Калаче-на-Дону Волгоградской области ждут звезд рыболовного Ютуба16.10.2018 10:49
В Волгоградской области прокуратура опротестовала слияние двух школ16.10.2018 09:51
За «Нюшу» ответишь: В Волгограде «Смешарики» отсудили у коммерсанта 80 тысяч рублей16.10.2018 09:48
ОНФ попросил Минтранс проверить Комсомольский путепровод в Волгограде15.10.2018 16:09
Зима близко: осенней феерии в Волгограде скоро конец15.10.2018 15:49
Еще не время: в Волгограде теплая погода отсрочила начало отопительного сезона15.10.2018 15:14
На Волгоградском алюминиевом заводе заложили парк к юбилею предприятия15.10.2018 12:12
Астраханец-рекордсмен по сбору грибов в Волгоградской области вымолил свою победу14.10.2018 11:12
Парализованному школьнику из Волгограда требуется очередной курс реабилитации13.10.2018 18:39
Реклама