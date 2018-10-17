В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» директор ООО «Флагман» Сергей Ключкин заявил, что договорные отношения с прежним перевозчиком ТБО - ООО «ВолгаИнвестФинанс» расторгнуты, и сейчас подписан договор с ООО «Экотранс». В данный момент именно «Экотранс» занимается вывозом мусора с «проблемных» мусорных площадок, принадлежащих УК «Флагман».

Также Ключкин добавил, что его организация подала иск в суд на ООО «ВолгаИнвестФинанс». В отношении самого директора УК «Флагман» - организации, которая устроила мусорный ад на контейнерных площадках Тракторозаводского района Волгограда, районной прокуратурой уже

в связи с неисполнением лицензионных требований по надлежащему предоставлению коммунальной услуги по вывозу ТБО.



