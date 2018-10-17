Общество

Скандальная УК - «грязнуля» начала вывоз мусора в Тракторозаводском районе Волгограда

Общество 17.10.2018 10:10
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17.10.2018 10:10



Больше месяца понадобилось УК «Флагман», чтобы осознать свою обязанность поддерживать чистоту на контейнерных площадках у домов, стоящих на обслуживании. Ранее бездействие управляющей организации - «грязнули» вызывало возмущение жителей, которые исправно оплачивали коммунальные услуги. О вопиющей ситуации с разрастанием помоек на улицах Салтыкова-Щедрина и Андреева ранее рассказывало ИА «Высота 102». Сегодня люди, проживающие в Тракторозаводском районе, наконец-то увидели, что мусор вывозят. В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» директор ООО «Флагман» Сергей Ключкин заявил, что договорные отношения с прежним перевозчиком ТБО - ООО «ВолгаИнвестФинанс» расторгнуты, и сейчас подписан договор с ООО «Экотранс». В данный момент именно «Экотранс» занимается вывозом мусора с «проблемных» мусорных площадок, принадлежащих УК «Флагман».
Также Ключкин добавил, что его организация подала иск в суд на ООО «ВолгаИнвестФинанс». В отношении самого директора УК «Флагман» - организации, которая устроила мусорный ад на контейнерных площадках Тракторозаводского района Волгограда, районной прокуратурой уже возбуждено дело об административном правонарушении в связи с неисполнением лицензионных требований по надлежащему предоставлению коммунальной услуги по вывозу ТБО.



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