Общество 11.10.2018 12:31
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11.10.2018 12:31
В отношении директора УК «Флагман» - организации, которая устроила мусорный ад на контейнерных площадках Тракторозаводского района Волгограда, районной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении в связи с неисполнением лицензионных требований по надлежащему предоставлению коммунальной услуги по вывозу ТБО. Как стало известно ИА «Высота 102», договор на вывоз отходов, которые в результате перестали вывозить, был заключен между ООО «Флагман» и ООО «ВолгаИнвестФинанс». Однако, что-то пошло не так. По утверждению директора ООО «ВолгаИнвестФинанс», директор «Флагмана» Ключкин С.Н. не производит своевременную оплату по договору, а сам Ключкин С.Н. утверждает, что ООО «ВолгаИнвестФинанс» завысило тарифы на вывоз ТБО. При этом, согласно действующему законодательству, отношения между УК и перевозчиком должны быть договорными - ни о какой тарификации речи нет. Урегулировать разногласия или заключить договор с новым перевозчиком мусора УК «Флагман» не посчитала необходимым, доведя ситуацию до того, что мусор с контейнерных площадок не вывозился неделями (об этом ранее рассказывало ИА «Высота 102») .
Тогда администрации Волгограда пришлось собственными силами вывозить отходы с улиц Салтыкова-Щедрина, Андреева и других, чтобы не допустить мусорного коллапса и распространения инфекций. Как уточнили в пресс-службе мэрии, на УК «Флагман» воздействуют всеми законными способами - с начала года было составлено около десятка актов. Но управляющая организация - «грязнуля» продолжает работать спустя рукава и в скором времени может лишиться лицензии.
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