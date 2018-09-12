Общество 12.09.2018 12:34
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12.09.2018 12:34
Мусор с некоторых контейнерных площадок вблизи многоквартирных домов не вывозится уже около двух недель. Ситуация, которая сложилась в Тракторозаводском районе Волгограда, близка к критической - дальше дело может дойти до полчищ крыс и распространения инфекций. Как убедилась съемочная группа ИА «Высота 102», на улице Салтыкова-Щедрина прямо напротив детского противотуберкулезного санатория разрослась гигантская помойка.
В окрестных домах невозможно открыть окна из-за запаха и туч мух. Со слов жителей, заведует домами УК «Флагман» - никакие обращения в компанию результата не дали. Люди жаловались также в департамент городского хозяйства и администрацию Тракторозаводского района. Как стало известно ИА «Высота 102», вопрос бездействия УК, сейчас рассматривает прокуратура.
Еще одна зловонная помойка, откуда мусор никто не вывозит, располагается в районе улицы Безымянной, рядом с Управлением Росгвардии по Волгоградской области.
Подобная картина и неподалеку - на улице Андреева, напротив дома №10. Здесь, на площадке для сбора ТКО давно уже нет баков. Жители просто сваливают мусор на асфальт. Очевидно, что система работы некоторых УК и перевозчиков мусора дала сбой. Сейчас все причастные стороны в ожидании утверждения новых региональных тарифов на вывоз ТКО и начала работы регионального оператора. Как намекнули ИА «Высота 102» в одной из управляющих организаций, ООО «Управление отходами - Волгоград» (эта компания с нового года приступит к обязанностям регоператора сферы ТКО) уже якобы рассылает информационные письма с сообщениями о грядущем серьезном повышении цен на вывоз мусора. Пока же горожан втаптывают в грязь и вынуждают жить как в средневековье - среди гор гниющих отходов.
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