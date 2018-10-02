Последний шанс: В Волгограде проходит одиночный пикет против принятия пенсионной реформы Советом федерации
Общество 02.10.2018 11:18
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02.10.2018 11:18
В одиночный пикет у здания волгоградской облдумы встал сегодня представитель региональной организации «Суть времени». Как сообщил ИА «Высота 102» пикетчик Виктор Шилин, это «последний шанс, чтобы людей услышали сенаторы Совета федерации, которые рассмотрят завтра пенсионную реформу на пленарном заседании. По его словам, их общественная организация собрала более 1 млн подписей против принятия нового закона о пенсии.
На плакате, который держит в руках молодой человек – фотографии депутатов Госдумы от Волгоградской области.
Напомним, Госдума уже одобрила законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, мужчин до 65 начнется с 1 января 2019 года и будет проходить постепенно. В ходе голосования в думе пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия»; КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» голосовали против либо воздержались. При этом коммунисты, либерал-демократы и справороссы согласились с поправками президента в пенсионное законодательство.
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