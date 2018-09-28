В Волгограде рабочие МУП «Метроэлектротранс» жалуются на задержку зарплаты





Рабочие МУП «Метроэлектротранс» пожаловались на задержку зарплаты. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, которые трудятся на муниципальном предприятии, последние несколько месяцев они не получают заработанное вовремя. «То были задержки на неделю, то теперь уже и на две», - выражают недовольство сотрудники МУП. По их словам, после почти двухнедельной задержки выплат получили деньги водители общественного транспорта, а вот ремонтный персонал и по сей день – без получки. Как пояснили в администрации Волгограда, действительно, часть работников МУП «Метроэлектротранс» еще не получила зарплату, но этот вопрос будет решен уже на днях.