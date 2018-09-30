Общество

В Волгоградской области исторический памятник заливает нечистотами

Общество 30.09.2018 10:30
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30.09.2018 10:30


Сегодня власти городского поселения Петров Вал Камышинского района Волгоградской области должны были выполнить свое очередное обещание и устранить причину и последствия аварии на канализационном водопроводе, в результате чего был залит фекалиями  исторический памятник – овраг, с помощью которого Петр Первый пытался соединить великие реки Волгу и Дон. Однако, как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, овраг по-прежнему представляет из себя озеро из нечистот, которые источают жуткий запах и в буквальном смысле слова отравляют существование жителям улиц Гагарина и Крупской. Недалеко от оврага, кстати, находится и школа, и по дороге вдоль него ходят дети на уроки. 


Авария произошла еще в феврале этого года. Из-за прорыва канализационной трубы фекалии бурными потоками отправились прямиком в овраг, где образовалось настоящее озеро из нечистот. Поначалу власти городского поселения пообещали устранить причину утечки в конце июля этого года. Однако этого сделано не было. 

На защиту исторического памятника и своего дедушки, который живет около зловонного оврага, встала жительница Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Золотухина. Она направила охапку жалоб и в администрацию Президента РФ, и в прокуратуру, и в Росприроднадзор, и в администрацию городского поселения, а также в адрес районных и областных властей с требованием побудить чиновников выполнить свои прямые обязанности и сделать жизнь людей комфортной. Однако эта жизнь по-прежнему остается невыносимой.
Местные чиновники додумались только до того, чтобы засыпать овраг с нечистотами хлоркой. В результате зловоние стало еще более «колоритным», особенно, когда стояли жаркие дни. А жалобы Натальи Золотухиной, как футбольный мяч, лишь передавались из инстанции в инстанцию, оказываясь в конечном итоге все в той же администрации городского поселения Петров Вал. 
О том, как власти городского поселения несколько лет самоотверженно трудятся над приведением сетей водоснабжения и водоотведения населенного пункта в порядок, Наталья Золотухина узнала на днях из ответа комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области. Да вот беда – изношенных сетей слишком много, а денег не хватает, оговаривается в письме чиновников администрации области.
Но власти городского поселения, как следует из ответа, не сидят сложа руки – нечистоты периодически откачиваются, трубы закуплены и вот-вот их заменят. Работы должны быть закончены именно сегодня. Но местные жители уверяют – копать начали только на этой неделе и вряд ли власти городского поселения успеют до осенней распутицы. Как рассказали местные жители, новые "партии" фекалий перестали поступать в овраг только в четверг. Но зловонной жижей он наполнен до сих пор, озеро так и не откачали, тогда как прошедшие дожди сделали свое дело и уровень поднялся до критической отметки. По словам Натальи Золотухиной, внучки между прочим ветерана Великой Отечественной войны, который вынужден дышать вонью, главе городского поселения Елене Береговой, возможно, проблемы жителей улиц, примыкающих к оврагу, вряд ли близки. Ведь сама она живет в Камышине, да и офис администрации располагается в гораздо более удобном и комфортном месте. 

Справка.
Название Петров Вала Камышинского района связано с именем первого российского императора. Собираясь в поход против турок летом 1695 года, русские войска вынуждены были проделать очень нелегкий путь- совершили сухопутный переход до села Паньшино (ныне Иловлинский район), откуда по Дону добрались до Азова.
Анализируя затраты времени и ресурсов, Пётр I изучал карту перехода. И в его голове возникла мысль соединить Волгу с Доном каналом между притоками этих рек – Камышинкой и Иловлей, для чего следовало соорудить систему шлюзов. Соединились бы Каспийское и Чёрное моря. В связи с длительными военными действиями с Турцией каналу придавалось большое военно-хозяйственное значение. Работы так и не были доделаны, но с той поры территорию населенного пункта разрезали овраги и валы, которые, несмотря на пронесшиеся столетия, сохранились достаточно хорошо. 

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