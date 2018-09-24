



Какими темпами «вымирает» волгоградский бизнес, почему может снова измениться расчет арендных платежей за землю для предпринимателей и как скоро волгоградцы начнут платить налог на имущество по новым ставкам – об этом в интервью ИА «Высота 102» председателя волгоградского реготделения «Деловой России» Юрия Чехова.





«Правила игры» и бизнес-миграция

- Юрий Викторович, новый деловой сезон организация открыла встречей с главой администрации Волгограда Виталием Лихачевым. О чем шел разговор?

- Да, в начале сентября состоялся «деловой завтрак» с главой администрации. Встреча была закрытая для СМИ. Представителям бизнеса требовался предметный откровенный разговор. Мы понимаем, что одна из задач власти – наполнять казну, но также уверены, что нужно сохранять баланс между желанием пополнить бюджет и необходимостью поддерживать экономический рост и обеспечивать социальную стабильность. Сильный бизнес – это большие налоги. Сильный бизнес не сменит волгоградскую «прописку» на иногороднюю. Если бизнесу комфортно в Волгограде – он никуда не уедет. А у нас, согласно статистике, озвученной городской властью, за последние 7 лет число хозяйствующих субъектов сократилось на 20%. Почему? Потому что бизнес не знает, что будет завтра, ведь отсутствуют гарантированные «правила игры».

А между тем, волгоградский бизнес заинтересован в диалоге с властями. Новый деловой сезон наша организация начала активно. В конце августа делороссы приняли участие в Совете по улучшению инвестклимата региона при губернаторе Волгоградской области, в заседании налоговой по организации контроля с использованием специального программного комплекса «АСК НДС-2» (система проверяет цепочки сделок при возмещении НДС – прим. ред. ИА «Высота 102»). На том самом «деловом завтраке», где присутствовал Виталий Лихачев, мы также общались с первым замглавы администрации Волгограда Ириной Пешковой, председателем областного комитета по управлению госимуществом Анной Писемской, начальником управления экономразвития и инвестиций администрации Волгограда Анной Елисеевой. Тогда удалось обсудить и так называемую бизнес-миграцию, и перспективы пересмотра кадастровой оценки земли и недвижимости, и ситуацию с арендными платежами за землю по новой формуле. Разговор был жесткий, но мы оценили власть за то, что он все-таки состоялся. Впрочем, к согласию мы не пришли, лишь выслушали аргументы друг друга.

- В чем заключаются разногласия бизнеса и власти?

- Понимаете, важно не только собрать налог на прибыль и НДФЛ, а именно эти местные налоги «питают» волгоградскую казну, важно развивать предприятия, местный бизнес. К примеру, сельхозпроизводители имеют право на льготы от государства при условии, в том числе, появления дополнительных рабочих мест. В других отраслях экономики таких преференций нет. Почему? Или, к примеру, разрабатывается сейчас концепция развития экономики региона до 2030 года. Долгосрочный горизонт планирования необходим. Но бизнес, во-первых, должен понимать, что его ждет завтра. В текущих экономических условиях это становится первостепенным. Во-вторых, согласно концепции развития, в том числе развития бюджетной отрасли, создавать рабочие места и реализовывать проекты планируется в сферах медицины, образования, культуры и так далее. То есть из бюджета финансируем, бюджетными рублями налоги платим и потом эти налоги поступают снова в бюджет. Замкнутый круг. А где развитие бизнеса, предпринимательской инициативы? Сегодня в части расходов облбюджета малое и среднее предпринимательство занимает долю всего лишь 0,2% в общем объеме расходов региональной казны. Увы, такие факты.

- На последнем заседании Совета по улучшению инвестклимата Волгоградской области затрагивалась тема бизнес-миграции в свете создания рабочей группы по мониторингу предприятий и организаций, изменивших волгоградскую «прописку» на другие регионы. Как Вы оцениваете «миграционную инициативу» исполнительной власти?

- Мониторинг проблем бизнеса может стать основой для разработки различных программ поддержки бизнеса. И с этой стороны начинание полезное. С другой стороны, есть опасение, что собеседования с предпринимателями – а именно это планируется делать в рамках рабочей группы – станут дополнительной административной нагрузкой на бизнес. Тогда мы рискуем увидеть, что бизнес-миграция может перерасти уже в бизнес-бегство. Инициатива неоднозначная и во что выльется она в итоге – прогнозировать сложно. Посмотрим.

- Можно ли говорить о том, что бизнес не теряет оптимизм?

- Настроение бизнеса сегодня депрессивное. Снижается покупательская способность, повышается с нового года НДС, негативные ожидания в отношении как экономики в целом, так и собственного дела. Согласно последнему исследованию консалтинговой компании EY «Барометр уверенности компаний», 84% собственников бизнеса в России готовы продать свое дело. При этом на рынке купли-продажи действующих предприятий малого и среднего бизнеса предложение превышает спрос. Полагаю, статистика по волгоградскому бизнесу примерно в тех же цифрах.

Не добавляет оптимизма и тот факт, что молодежь стремится уехать из Волгограда. И, если показатель востребованности наших вузов среди абитуриентов средний по стране, то показатель послевузовской миграции – более 33%. По факту мы теряем и потенциальных студентов, и выпускников высших учебных заведений. Привлекательность ни за счет вузов, ни за счет рынка труда пока обеспечить не удается. Таковы данные исследования экспертов Института образования НИУ «Высшая школа экономики».









Земельный вопрос

- Юрий Викторович, вопрос арендных платежей за землю регулярно появляется в информационном поле. У неподготовленного человека складывается впечатление, что аренда земли – это нечто конфликтное и перманентно меняющееся. И последние изменения, к слову, прошли не без участия «Деловой России»…

- Весной прошлого года порядок расчета арендных платежей за землю власть изменила. Размер арендной платы стал складываться из рыночной стоимости земельного участка, умноженной на учетную ставку Центробанка. Чем были вызваны эти изменения? Огромными судебными издержками и потерянным полумиллиардом бюджетных рублей. Предыдущая расчетная формула включала в себя кадастровую стоимость земли. А кадастровая оценка земли, проведенная несколько лет назад фирмой из Таганрога, если вы помните, была неудачной и не отражала реальную картину. Бизнес в судебном порядке и достаточно успешно оспаривал арендные платежи. Вопрос наполнения казны встал остро, и власть кардинально пересмотрела непосредственно сам порядок расчетов. В его основу как раз и легла рыночная стоимость участка. Это было, повторю, весной прошлого года. Затем последовал рост арендных платежей, многочисленные обращения и жалобы предпринимателей. По оценкам экспертов «Деловой России», арендная плата у многих тогда выросла в 2-8 раз. Менее чем через год в судебном порядке бизнесу удалось добиться признания этого порядка расчетов недействующим. И это заслуга одного из членов нашей организации. После этого властям пришлось утверждать новую методику расчетов. Так, с 17 марта 2018 года заработала формула с рыночной стоимостью земельного участка, умноженной на два коэффициента – минимальной доходности земельного участка и категории арендатора земли. Коэффициент минимальной доходности установлен на 2018 год в размере 0,0882, а коэффициент категории арендатора равен единице в соответствии с Постановлением №469 от 22.08.2011 года. К слову, сейчас эта методика в части коэффициента минимальной доходности (0,0882 – прим. ред. ИА «Высота 102») также оспаривается в суде членом нашей организации в связи с тем, что «не отвечает принципу экономической обоснованности». Бизнес ждет от власти профессионального и ответственного подхода. Бизнес – это партнер власти. И говорить с ним с позиции силы – ошибочно.

- Если коэффициент минимальной доходности суд признает недействующим, что тогда?

- Тогда арендная плата будет рассчитываться по формуле, действовавшей до весны 2017 года. В ее основе, помимо различных коэффициентов, кадастровая стоимость земельного участка. А это значит, что арендная плата за землю для бизнеса значительно снизится. Если же суд примет отрицательное решение – будем работать по формуле с рыночной стоимостью земельного участка и двумя коэффициентами. То есть то, что есть сейчас. К слову, второй коэффициент (категории арендатора земельного участка) и его экономическое обоснование должны быть утверждены до 1 января 2019 года. Пока он, как говорил ранее, равняется единице.

- Одной из тем «делового завтрака» была новая кадастровая оценка земельных участков и объектов недвижимости. Внесите ясность, что ждет предпринимателей и рядовых волгоградцев?

- С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон «О государственной кадастровой оценке», согласно которому кадастровую оценку теперь будут проводить государственные бюджетные учреждения. У нас, в частности, ГБУ «Волгоградоблтехинвентаризция». Ранее кадастровая оценка объектов недвижимости проводилась частными оценочными организациями. Как нам пояснила на «деловом завтраке» председатель областного комитета по управлению государственным имуществом Анна Писемская, в этом году ГБУ оценивает земли водного фонда, в следующем году по плану - земли сельхозназначения и объекты капитального строительства. В 2020 году – земли населенных пунктов и особо охраняемых территорий и объектов. Какая будет кадастровая стоимость объекта недвижимости или земли, это напрямую повлияет на размер платежей населения. Во-первых, на размер земельного налога. Во-вторых, на размер арендной платы за землю – если мы вернемся к методике расчетов, которая действовала до весны 2017 года. Это перспективы предпринимателей. Рядовые волгоградцы столкнутся с последствиями новой кадастровой оценки, например, при нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью. Кроме того, в регионе прорабатывается вопрос об использовании кадастровой стоимости зданий и помещений при расчете налога на имущество физических лиц и организаций. Сейчас этот налог считают по инвентаризационной стоимости объектов недвижимости. 79 регионов привели местное законодательство в соответствии с федеральными требованиями, мы пока нет. Но это вопрос ближайшей перспективы. Ожидается, что уже с 1 января 2019 года налог на имущество будут рассчитывать от кадастровой стоимости объектов. Эти изменения затронут и физических лиц, и индивидуальных предпринимателей, которые по Налоговому кодексу приравниваются к физлицам при начислении имущественного налога. Известно это населению? Проверяют ли волгоградцы сведения об объекте недвижимости, содержащиеся в ЕГРН? Оформляют ли они уточняющие декларации о характеристиках объектов недвижимости, которыми владеют, если данные разнятся? Есть большие сомнения. По крайне мере, в предпринимательской среде об этом знают единицы.





Город нуждается в «умных» переменах

- Юрий Викторович, существует ли проблема информирования волгоградского бизнеса?

- Отчасти да. Волгоградский бизнес за то, чтобы город менялся в лучшую сторону, чтобы решались социальные проблемы, чтобы повышалось качество жизни волгоградцев. И бизнес готов в этом соразмерно участвовать. Но со стороны власти есть некая келейность, замкнутость. Информация о проектах и планах чиновников зачастую доходит до бизнеса с опозданием, а то и в искаженном виде. К Чемпионату мира по футболу внешний облик Волгограда заметно улучшился и работы по благоустройству продолжаются. К примеру, сейчас на повестке ремонтно-реставрационные работы зданий, входящих в архитектурный ансамбль площади Павших Борцов. По инициативе гостиницы «Волгоград» была создана специальная комиссия, чтобы реставрационные работы проходили сообща и в едином стиле. Все здания – памятники архитектуры, а здание медуниверситета, бывшей Высшей партийной школы, стало первым сооружением, возведенным на площади после войны. Его авторы в 1951 году стали лауреатами Сталинской премии. Поэтому как можно вразнобой приводить в порядок внешний облик исторических зданий? Действия должны быть выверенными и скоординированными. Позитивные изменения волгоградский бизнес приветствует, проекты по благоустройству общественных пространств полностью поддерживает. В этом вопросе понимание у бизнеса и власти присутствует. Если, к примеру, павильоны не вписываются в проект развития городской среды, то их надо убирать. Поэтому практика обращения в суд и заключения мировых соглашений с бизнесом сегодня обычный инструмент работы. И слабый повод для различного рода спекуляций.

- И напоследок о планах. Осенняя повестка «Деловой России» насыщенная?

- «Деловым завтраком» с главой теперь уже городского округа мы открыли цикл встреч бизнеса и власти. В планах – совещание с замгубернатора Владимиром Шкариным. «Деловая Россия» на регулярной основе работает с налоговой, прокуратурой, Роспотребнадзором, другими ведомствами. Знаете, мы со всеми встречаемся в рамках совещаний, экспертных советов и т.д. Со всеми, кроме депутатов областной думы. Желание пообщаться с местными парламентариями у бизнеса еще с прошлого года. Представители «Деловой России» готовы работать в профильном комитете, давать экспертные оценки законопроектам и совместно с властью улучшать бизнес-среду.











