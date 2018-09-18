



Служебная квартира для прокуратуры Среднеахтубинского района будет приобретена за счет федерального бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделен 1 миллион 850 тысяч рублей. Трехкомнатная квартира, согласно техзаданию, должна располагаться в Средней Ахтубе и быть пригодной для проживания, в частности, иметь внутреннюю отделку, плитку в санузле и т.д.

Напомним, в настоящее время и.о. прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области является Дмитрий Говорунов, который был заместителем ныне подследственного Игоря Акимова, бывшего районного прокурора. В отношении Игоря Акимова было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере 300 тысяч рублей. Эти деньги экс-прокурор требовал от одного из подследственных за вынесение ему условного приговора.



