Политика

Имя нового председателя Волгоградской гордумы озвучат в музыкальном театре

Политика 17.09.2018 12:23
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17.09.2018 12:23


В реготделении «Единой России» назначали дату конференции по главному кадровому вопросу этой недели. Как сообщает ИА «Высота 102», завтра, 18 сентября, в актовом зале музыкального театра состоится партийная конференция, по итогам которой единороссы назовут своего кандидата на должность спикера гордумы. Поскольку в представительном собрании депутатов от партии власти квалифицированное большинство – 30 из 36, то волноваться за утверждение предложенной персоналии им едва ли стоит. Напомним, как ранее уже сообщало информагентство, не исключено, что прежний руководитель думы Андрей Косолапов может сохранить свой пост. Примечательно, что глава Волгограда показал на прошедших выборах один из худших результатов по количеству голосов избирателей.
Обсуждение кандидатур на посты двух вице-спикеров гордумы, а также руководителя фракции "ЕР", на партийной конференции не планируется. 
Первое заседание представительного собрания шестого созыва состоится в среду, 19 сентября. Депутатам предстоит путем голосования назначить председателя думы, его заместителей и руководителей комитетов. Также нардеры заслушают выступления четырех претендентов на должность главы Волгограда, которые вышли в финал конкурса на замещение вакантного поста. Одного из претендентов думцы назначат руководителем города-героя.

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