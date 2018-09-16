«Ростелеком» обеспечит трансляцию открытых уроков для школьников

Телеком 16.09.2018 18:45
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16.09.2018 18:45
Первый в этом учебном году Всероссийский открытый урок «Профессия – чемпион» был посвящен спортивной индустрии. Мероприятие организованно Министерством просвещения РФ совместно с порталом профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», трансляцию урока обеспечил «Ростелеком». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в 2018-2019 учебном году «Ростелеком» будет оказывать постоянную технологическую поддержку цикла Всероссийских открытых уроков.
На первом уроке школьникам рассказали о рекордах на футбольном поле во время Чемпионата мира, а также о том, какие специалисты помогают спортсменам превращать каждую игру в настоящее шоу, как функционируют сложнейшие инновационные предприятия — современные стадионы, как меняют спортивную отрасль цифровые технологии и о многом другом.
В уроке приняли участие генеральный директор оргкомитета Чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин и российский футболист, вратарь петербургского «Зенита» и национальной сборной России Андрей Лунев.
К предыдущим восьми урокам, прошедшим в феврале-мае этого года, проявили интерес не только школьники и педагоги, но и родители. Всего открытые уроки набрали больше 35 млн просмотров в социальных сетях и объединили 22 тыс. школ страны.
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