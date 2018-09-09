В Волгограде облезает краска с покрашенных перед ЧМ-2018 фасадов

Общество 09.09.2018 10:03
1950 0
09.09.2018 10:03
В Волгограде фасады домов, которые обновили перед ЧМ-2018, вновь приводят в порядок. Как рассказали ИА «Высота 102» жители домов №№62 и 64 по проспекту Ленина в Центральном районе, краска на фасадах стала облезать после ливня, который прошел в Волгограде 15 июля. На днях сюда вернулись рабочие, которые опять занялись тем же самым, что и перед чемпионатом мира, правда, красят не все, а выборочно, где появились «проплешины». По словам рабочих, причиной того, что «апгрейд» фасадов продержался всего месяца три, стали некачественные материалы, которые использовались на этих домах.
Напомним, несколько десятков домов, которые стоят вдоль трасс, где пролегали маршруты ЧМ-2018, перед наплывом туристов стали красивее благодаря покрашенным фасадам. Впрочем, приводилась в порядок лишь парадная сторона домов, а ту, которая выходит внутрь двора, рабочие не трогали. Недоуменным жильцам объясняли, что остальную часть фасадов покрасят лишь тогда, когда в доме будет проведен капитальный ремонт.
Реклама
Популярное по теме
08.09.2018 18:26
17502 0
20.08.2018 13:19
15160 13
13.08.2018 18:39
11672 2
В Волгограде для детей-сирот не нашлось дешевых квартир09.09.2018 11:50
Худеющие пациенты клиники «Доктор Борменталь-Волгоград» нарвались на крупные неприятности08.09.2018 18:26
Жителям Бекетовки в Волгограде отравили две ночи07.09.2018 17:24
У жителя Волгограда в автосервисе забрали "Porsche Cayenne"07.09.2018 16:09
Сбой в системе: компания «друга Путина» осталась без миллиардного заказа в Волгограде07.09.2018 15:48
В Волгограде стартовал набор в школу социального проектирования07.09.2018 12:56
В Волгограде перед окнами дитя Сталинграда хотят возвести «железный занавес»06.09.2018 20:21
Волгоградский облизбирком не пустил коммунистов на референдум по пенсионной реформе06.09.2018 17:49
На набережной Волгограда засиял памятник-пароход06.09.2018 17:23
В Волгограде снова переносятся сроки сдачи позорного долгостроя06.09.2018 16:28
В Волгоградской области сорвали депутатское заседание по пенсионной реформе06.09.2018 15:57
ОНФ: в Волгограде детские площадки опасны для игр06.09.2018 14:27
Прокуратура Волгоградской области проведет "горячую линию" по вопросам долевого строительства06.09.2018 13:42
В Волгограде перевозчик заплатит компенсацию выпрыгнувшей из автобуса пассажирке06.09.2018 13:05
ФАС России: Администрация Волгограда и «Память» вступили в антиконкурентный сговор06.09.2018 11:48
Реклама