В Волгограде облезает краска с покрашенных перед ЧМ-2018 фасадов





В Волгограде фасады домов, которые обновили перед ЧМ-2018, вновь приводят в порядок. Как рассказали ИА «Высота 102» жители домов №№62 и 64 по проспекту Ленина в Центральном районе, краска на фасадах стала облезать после ливня, который прошел в Волгограде 15 июля. На днях сюда вернулись рабочие, которые опять занялись тем же самым, что и перед чемпионатом мира, правда, красят не все, а выборочно, где появились «проплешины». По словам рабочих, причиной того, что «апгрейд» фасадов продержался всего месяца три, стали некачественные материалы, которые использовались на этих домах.





Напомним, несколько десятков домов, которые стоят вдоль трасс, где пролегали маршруты ЧМ-2018, перед наплывом туристов стали красивее благодаря покрашенным фасадам. Впрочем, приводилась в порядок лишь парадная сторона домов, а ту, которая выходит внутрь двора, рабочие не трогали. Недоуменным жильцам объясняли, что остальную часть фасадов покрасят лишь тогда, когда в доме будет проведен капитальный ремонт.















