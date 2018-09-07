



Строителю стадиона «Волгоград Арена» не удалось получить заказ на реконструкцию Центральной набережной в городе-герое. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, 3-й этап модернизации визитной карточки города-героя остался без подрядчика. Причиной этого стало несоответствие предъявляемым требованиям заявки единственного участника – компании «Стройтрансгаз», (СТГ, принадлежит Volga Group Геннадия Тимченко, которого СМИ называют "другом президента" России Владимира Путина - прим. ред. ИА "Высота 102"), которая возводила в Волгограде стадион к ЧМ-2018.

По неофициальным данным, причиной несоответствия заявки стал технический сбой при составлении заявки. Теперь закупка на проведение работ по реконструкции Центральной набережной с начальной стоимостью контракта более чем в 1,2 миллиарда рублей будет проведена повторно.

Между тем, пока закупкам услуг на реконструкцию Центральной набережной в Волгограде, можно сказать, не везет. Так, два запроса предложений стоимостью более 1,2 миллиарда рублей и почти 650 миллионов рублей на 3-й и 4-й этапы модернизации объекта, объявленные в конце июля 2018 года, не состоялись по причине отсутствия заявок, вторую попытку поиска подрядчиков предприняли в августе. Теперь выяснилось, что самый крупный заказ остался без исполнителя. Результаты по второму запросу предложений – на реконструкцию в рамках 4-ого этапа – пока не подведены.

Напомним, работы по реконструкции Центральной набережной в Волгограде уже идут, они разбиты на несколько этапов. В рамках модернизации объекта планируется выполнить масштабные работы по обустройству парка на верхней террасе, устройству тротуаров, фонтана и пруда, наружного освещения. Также реконструируются ротонды, будут обновлены лестничные марши и т.д. Финансируется грандиозный проект в том числе и по линии федерального центра.







