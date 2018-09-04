



Почти трех тысяч рублей лишился доверчивый житель Новониколаевского района, поверивший SMS-сообщению. Как рассказали ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник днем мужчина обратился в полицию и рассказал о том, как стал жертвой обмана. Оказалось, что 28 августа он получил от коллеги по работе SMS с текстом "посмотри фото". В сообщении была ссылка на интернет-сайт. Когда он по ней перешел, телефон вышел из строя. В воскресенье удалось восстановить работоспособность гаджета, однако, как оказалось, за это время с его карты списали 2999 рублей.

Напомним, информагентство уже сообщало о подобных случаях. Известно, что отправитель может маскироваться как под один из контактов, так и использовать незнакомые имена. Когда пользователь пытается открыть сообщение, вирус проникает в телефон. В результате аппарат может выйти из строя, могут исчезнуть деньги, находившиеся на счету. Больше всего рискуют владельцы, чьи телефоны "привязаны" к банковским картам - у них могут пропасть деньги и с карты. К тому же восстановление телефона после хакерской атаки также недешево.