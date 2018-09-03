В Волгограде ребенок выжил после падения с 7 этажа





Ребенок выпал сегодня днем из окна девятиэтажки на улице Елецкой. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, пятилетний мальчик вывалился из окна подъезда между 7 и 8 этажами. Он приземлился на козырек парадной. Оттуда его сняли спасатели и передали врачам. Пострадавший малыш госпитализирован.

Известно, что его мама спустилась во двор и шла к машине. Мальчик вышел в подъезд, чтобы посмотреть во двор из окна. Про его семью известно, что на спецучете она не состоит и характеризуется положительно. Информация о случившемся уточняется.



