Первый в России катамаран на солнечных батареях добрался до Волгограда

Экология 24.08.2018 13:44
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24.08.2018 13:44
Сегодня в Волгоград прибыл первый российский катамаран, который работает на солнечных батареях. Как сообщает ИА "Высота 102", экспериментальное судно следует из Санкт-Петербурга в Астрахань, делая остановки в городах по пути следования.
"Мы рады прибыть в город Волгоград. Мы идем по нашему пути от Балтийского до Каспийского моря, протяженность нашего маршрута 5,5 тысячи километров, из них уже 5 тысяч километров за спиной. Мы считаем, что этот маршрут очень важен для России - это водная артерия наше страны", - сообщил в Волгограде руководитель экологической экспедиции Евгений Казанов. Волгоградская область стала 19 регионом России, где уже побывал экспериментальный катамаран.
По словам Казанова, главная цель экспедиции - показать, что солнце в России есть. "Солнечная энергетика вполне эффективно может работать в России. Наше судно имеет достаточное количество энергии, чтобы двигаться, чтобы удовлетворять все наши потребности электрические. У нас есть на борту пылесос, чайник, электроплитка, куча зарядок для мобильных и компьютеров. Мы фактически мобильная электростанция, которая движется и в каждом регионе показывает свою способность", - рассказал Казанов.
Максимальная скорость катамарана на солнечных батареях, которые расположены на его крыше, составляет 15 км/час. Длина судна 11,5 метра, ширина - 6,5 метра. Сейчас уже проектируются суда большего размера - от 20 до 30 метров, которые также будут использовать энергию солнца. По словам руководителя экспедиции, такие суда не наносят вреда экологии, не загрязняют воду продуктами своей жизнедеятельности. Спрос на них уже есть. Однако, отметил Казанов, параллельно необходимо развивать в России причальную инфраструктуру, которая сейчас, к сожалению, находится в печальном состоянии.
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