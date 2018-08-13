Алексей Васин: «Пацанячье счастье на душе…»

Общество 13.08.2018 18:39
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13.08.2018 18:39
Сегодня Волгоград простился с Алексеем Васиным – директором музея-заповедника «Сталинградская битва». Попрощаться с талантливым, влюбленным в свое дело человеком пришли сотни людей. Для волгоградских журналистов он был одним из лучших собеседников – простым и доступным, но всегда глубоко погруженным в тему, всегда заряжающим своей энергией. Для "Высоты 102" он был добрым другом. Главный редактор информагентства Сергей Трофимов познакомился с Васиным задолго до его назначения в 2010 году на пост руководителя музейного комплекса. Подробнее – в видеоматериале. Здесь же – подборка ярких фрагментов из выступлений Алексея Викторовича.
Алексей Васин скончался в минувшую субботу, 11 августа. Он ушел на 52-ом году жизни.
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