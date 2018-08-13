В Волгоградской области задержали молодого насильника пожилых женщин









В Котельниково по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух 59-летних женщин задержан 19-летний продавец-консультант, сообщил ИА "Высота 102" сегодня руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области майор юстиции Хонгор Муджиков. Согласно заявлениям, которые поступили от потерпевших в минувшие выходные, насильственные действия в отношении них были совершены с разницей в полчаса и рано утром, а у одной из пострадавших насильник похитил еще и сумку с личными вещами. По словам руководителя следственного отдела, по данным фактам были возбуждены два уголовных дела по ч.1 с. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), санкция которых предусматривает до 6 лет лишения свободы. Подозреваемого полицейским удалось задержать в течение суток. Им оказался 19-летний житель г.Котельниково, работающий продавцом-консультантом в одном из сетевых магазинов. Потерпевшие опознали в нем своего обидчика. Молодой человек признал свою причастность к указанным преступлениям. Неадекватность своего поведения он объяснил тем, что находился под действием алкоголя и психотропных веществ.



