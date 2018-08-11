Общество

Волгоградцы предпочли шашлыки митингу против пенсионной реформы

Общество 11.08.2018 12:03
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11.08.2018 12:03



Сегодня в Волгограде около здания «Царицынской оперы» в Краснооктябрьском районе состоялся очередной митинг против повышения пенсионного возраста. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на сей раз организаторами мероприятия выступило региональное отделение партии «Коммунисты России». Мероприятие не вызвало большого интереса у горожан. На митинг пришли, по предварительным оценкам, около 50-60 человек, тогда как заявлялось около 200 человек. Организаторы мероприятия объяснили малочисленность акции  нежеланием местных СМИ, принадлежащих органам власти,  анонсировать митинг. Пришедшие же сетовали на тех, кто предпочел шашлыки участию в акции  протеста против затеянной реформы. 



Ранее представители этой партии жаловались на трудности согласования органом местной власти акции протеста против пенсионной реформы. Так, коммунистам России отказывали в проведении митинга в Кировском районе, ссылаясь на то, что там проходят работы по благоустройству. Однако представители партии утверждали, что на самом деле площадки, где они хотели провести акции, не были задействованы. 
Напомним, в Волгоградской области организаторами акций против повышения пенсионного возраста, которые состоялись в конце июля, выступали профсоюзы и КПРФ. 

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