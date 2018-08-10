Происшествия

В Волгограде поймали рекордсмена-нарушителя ПДД

Происшествия 10.08.2018 11:32
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10.08.2018 11:32


Жителя Волгограда, за которым числится 1353 неоплаченных штрафа за нарушение правил дорожного движения на сумму около 1,5 миллиона рублей, выявили полицейские совместно с судебными приставами. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, автомобиль "Лада Приора" был остановлен во время рейда по выявлению и привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов за нарушение ПДД. За рулем транспортного средства находился 31-летний волгоградец. В ходе проверки установлено, что на данной автомашине за 3,5 года за различные нарушения числится более тысячи различных штрафов. Кроме этого, при проверке по базе данных полицейские установили, что данный гражданин в 2015 году был лишён водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А в период с 2017 по 2018 год в отношении него было возбуждено 4 уголовных дела за повторное нахождение за рулем в нетрезвом виде. Транспортное средство должника было арестовано. Если он добровольно не оплатит долги, его автомобиль будет реализован на торгах.

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