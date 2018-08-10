Фиаско: В Волгограде частной компании не дали вывести из бюджета десятки миллионов рублей

Общество 10.08.2018 09:48
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10.08.2018 09:48
Длительная тяжба между МУП ВПАТП №7 и ЗАО «Регион Финанс» по вопросу стоимости оказанных в 2014 году юридических услуг завершилась решением арбитражного суда в пользу муниципального предприятия: таким образом, в городской казне остались порядка 42 млн рублей, на которые претендовала частная коммерческая структура.
Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда, больше двух лет шли судебные разбирательства касательно договора, заключенного между муниципальным транспортным предприятием и юридической фирмой в начале 2014 года. Прежнее руководство МУП «ВПАТП №7», несмотря на имеющуюся в штате юридическую службу, наняло для представления в судах столичную фирму «Регион Финанс». Согласно условиям договора, оплата услуг фирмы напрямую зависела от размера взысканных убытков, что по подсчетам частных юристов вылилось в сумму порядка 42 млн рублей. На фоне такого щедрого вознаграждения руководство МУП ВПАТП№7 объявило о закрытии 6 муниципальных маршрутов по причине отсутствия средств на топливо.
В 2015 году было принято решение расторгнуть договор, содержащий заведомо незаконный пункт, который мог быть направлен на вывод средств из муниципального предприятия. Однако фирма «Регион Финанс» не оставляла попыток через суд взыскать с муниципального предприятия все 42 миллиона рублей. Но суды всех уровней подтвердили правоту властей города.
Примечательно, что похожие суды фирма и ее филиалы ведут и выигрывают в других регионах.. Так, к примеру, названная юридическая фирма в 2016 обратилась в Арбитражный суд с требованием взыскать с ГУП «Дагводоканал» более 18 млн рублей на основании аналогичного договора об оказании информационно-консультационных услуг. Вот только в случае с дагестанским предприятием заказчик обязался оплатить услуги в размере 25 процентов от суммы экономического эффекта плюс НДС. Несмотря на долгие судебные разбирательства и поданные государственным учреждением апелляции, в декабре 2017 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял решение полностью удовлетворить иск ЗАО «Регион Финанс». Волгоградское предприятие при юридической поддержке правового управления администрации Волгограда стало первым, кто смог доказать, что договор на таких условиях противоречит Гражданскому Кодексу РФ.
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