Общество

Фиаско: В Волгограде частной компании не дали вывести из бюджета десятки миллионов рублей

Общество 10.08.2018 09:48
411 2
10.08.2018 09:48


Длительная тяжба между МУП ВПАТП №7 и ЗАО «Регион Финанс» по вопросу стоимости оказанных в 2014 году юридических услуг завершилась решением арбитражного суда в пользу муниципального предприятия: таким образом, в городской казне остались порядка 42 млн рублей, на которые претендовала частная коммерческая структура.
Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда, больше двух лет шли судебные разбирательства касательно договора, заключенного между муниципальным транспортным предприятием и юридической фирмой в начале 2014 года. Прежнее руководство МУП «ВПАТП №7», несмотря на имеющуюся в штате юридическую службу, наняло для представления в судах столичную фирму «Регион Финанс». Согласно условиям договора, оплата услуг фирмы напрямую зависела от размера взысканных убытков, что по подсчетам частных юристов вылилось в сумму порядка 42 млн рублей. На фоне такого щедрого вознаграждения руководство МУП ВПАТП№7 объявило о закрытии 6 муниципальных маршрутов по причине отсутствия средств на топливо.
В 2015 году было принято решение расторгнуть договор, содержащий заведомо незаконный пункт, который мог быть направлен на вывод средств из муниципального предприятия. Однако фирма «Регион Финанс» не оставляла попыток через суд взыскать с муниципального предприятия все 42 миллиона рублей. Но суды всех уровней подтвердили правоту властей города.
Примечательно, что похожие суды фирма и ее филиалы ведут и выигрывают в других регионах.. Так, к примеру, названная юридическая фирма в 2016 обратилась в Арбитражный суд с требованием взыскать с ГУП «Дагводоканал» более 18 млн рублей на основании аналогичного договора об оказании информационно-консультационных услуг. Вот только в случае с дагестанским предприятием заказчик обязался оплатить услуги в размере 25 процентов от суммы экономического эффекта плюс НДС. Несмотря на долгие судебные разбирательства и поданные государственным учреждением апелляции, в декабре 2017 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял решение полностью удовлетворить иск ЗАО «Регион Финанс». Волгоградское предприятие при юридической поддержке правового управления администрации Волгограда стало первым, кто смог доказать, что договор на таких условиях противоречит Гражданскому Кодексу РФ.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)
29.07.2018 13:18
46838 56
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
Общество
10.08.2018 08:04
Общество 10.08.2018 08:04
2859 8 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 05:09
Общество 10.08.2018 05:09
1025 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 17:50
Общество 09.08.2018 17:50
1515 3 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 17:31
Общество 09.08.2018 17:31
11254 36 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 15:43
Общество 09.08.2018 15:43
1718 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 14:50
Общество 09.08.2018 14:50
1159 2 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 13:00
Общество 09.08.2018 13:00
7693 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 12:53
Общество 09.08.2018 12:53
3555 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 12:50
Общество 09.08.2018 12:50
1537 7 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 10:12
Общество 09.08.2018 10:12
3811 5 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 08:28
Общество 09.08.2018 08:28
2104 8 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2018 17:04
Общество 08.08.2018 17:04
5987 11 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2018 16:39
Общество 08.08.2018 16:39
2390 4 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2018 16:11
Общество 08.08.2018 16:11
4050 4 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2018 14:29
Общество 08.08.2018 14:29
2692 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

09:48
Фиаско: В Волгограде частной компании не дали вывести из бюджета десятки миллионов рублейСмотреть фотографии
09:26
Пенсионерка погибла в горящем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:10
Волгоградская область – в топ-20 регионов с самыми высокими ценами на вторичном рынке жильяСмотреть фотографии
08:04
В Волгограде не нашлось квартиры для арбитражного судаСмотреть фотографии
06:35
Банкрот у ворот: В Волгоградской области количество исков о банкротстве физлиц ползет вверхСмотреть фотографии
05:09
Более 350 волгоградских выпускников уже связали свою судьбу со строительной отрасльюСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде прогулки для инвалида-колясочника УК превратила в полосу препятствий Cмотреть видео
18:23
В Волгоградской области водитель пострадал в ДТП с тремя легковушкамиСмотреть фотографии
17:50
В Волгоградской области создают конные отряды для поиска пропавшихСмотреть фотографии
17:31
Свет в конце тоннеля: Волгоградские антимонопольщики остановили череду проигрышей в судебных тяжбах с «Памятью» Смотреть фотографии
17:28
В Волгограде полиция ищет пенсионерку в теплой куртке и белых сланцахСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде сподвижнику Навального отрезали путь к выборам депутатовСмотреть фотографии
15:56
Полку убыло: Волгоградскую область чаще покидают, чем выбираютСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде нашли новые места для празднования Дня городаСмотреть фотографии
14:41
«Ростелеком»: услугу «Видеонаблюдение» на 12 месяцев можно получить бесплатноСмотреть фотографии
14:19
Два человека задохнулись в дыму пожара в Волгограде
13:29
Слепой житель Волгоградской области убил избивавшую его сожительницуСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде две управляющие компании оштрафовали на миллион рублей за подкуп ревизораСмотреть фотографии
13:00
Вдова погибшего в Южной Осетии волгоградца Дениса Ветчинова: «Когда ранили его друга, я просила мужа уйти на гражданку"Смотреть фотографии
12:53
Президент России назначил троих судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:50
В Котельниково Волгоградской области приступили к строительству физкультурно-оздоровительного центраСмотреть фотографии
12:44
Шпионские штучки: в Волгоградской области ростовчанина осудили за вымогательство взятки у полицейскогоСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области выявили вредные для здоровья рабочие местаСмотреть фотографии
10:47
В Волгограде налоговики взыскали с меткомбината "Красный Октябрь" 424 млн рублейСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области жителям села поставляли опасную питьевую водуСмотреть фотографии
08:28
Волгоград прощается с атрибутикой ЧМ-2018Смотреть фотографии
07:33
В Астрахани следователи проверяют сообщение о детском саде, где малышей связывают пеленкамиСмотреть фотографии
07:17
На выборах в Волгоградскую гордуму кандидаты от малых партий показали, чем богаты Смотреть фотографии
23:00
В Волгограде глава ТСЖ ответит за неисполнение 17 судебных решенийСмотреть фотографии
20:24
Волгоградский “Ротор” потерпел в Курске поражение от “Авангарда” - 0:1Смотреть фотографии
Реклама
 