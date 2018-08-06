Похитителю ребенка из Камышина Волгоградской грозит 12 лет колонии





Сегодня направлено в суд уголовное дело в отношении похитителя школьницы из Камышина. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, по данным следствия, утром 1 марта 58-летний безработный подошел к 11-летней Анне Выпрецкой на улице. Он представился сотрудником полиции и сказал ей сесть в его машину. Девочка подчинилась. Затем он отвез ее к себе в квартиру, где и держал до 5 марта. Тогда пропавшую нашли полицейские во время поквартирного обхода

В ходе обыска в его доме нашли поддельное удостоверение сотрудника полиции и более полукилограмма пороха.

Свою вину в похищении камышанин не признает. Что касается хранения пороха и подделке удостоверения – признает вину частично.

Оперативное сопровождение расследования дела осуществляли сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием занимались следователи СУ СК России по Волгоградской области. За совершенное мужчине может грозить до 12 лет тюрьмы.



