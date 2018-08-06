Похитителю ребенка из Камышина Волгоградской грозит 12 лет колонии

Расследования 06.08.2018 17:59
293 0
06.08.2018 17:59
Сегодня направлено в суд уголовное дело в отношении похитителя школьницы из Камышина. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Напомним, по данным следствия, утром 1 марта 58-летний безработный подошел к 11-летней Анне Выпрецкой на улице. Он представился сотрудником полиции и сказал ей сесть в его машину. Девочка подчинилась. Затем он отвез ее к себе в квартиру, где и держал до 5 марта. Тогда пропавшую нашли полицейские во время поквартирного обхода.
В ходе обыска в его доме нашли поддельное удостоверение сотрудника полиции и более полукилограмма пороха.
Свою вину в похищении камышанин не признает. Что касается хранения пороха и подделке удостоверения – признает вину частично.
Оперативное сопровождение расследования дела осуществляли сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием занимались следователи СУ СК России по Волгоградской области. За совершенное мужчине может грозить до 12 лет тюрьмы.
Реклама
Популярное по теме
26.07.2018 08:48
7447 8
23.07.2018 13:00
6308 10
В Волгограде задержали сломавшего крест вандала06.08.2018 09:55
Расследования 06.08.2018 09:55
4606 6 Обсудить
В Волгоградской области новорожденного младенца выбросили в речку05.08.2018 13:14
Расследования 05.08.2018 13:14
6063 0 Обсудить
«Безнадзорный» горпитомник: КСП Волгограда проверила траты учреждения на собак и рассаду05.08.2018 08:53
Расследования 05.08.2018 08:53
5683 0 Обсудить
Экс-директор МУПа из Волгоградской области пошла под суд за присвоение 110 тысяч рублей03.08.2018 15:13
Расследования 03.08.2018 15:13
4737 5 Обсудить
Мошенники из Волгограда продавали иностранным дальнобойщикам “пропуска безопасности”03.08.2018 12:24
Расследования 03.08.2018 12:24
3057 3 Обсудить
Волгоградцу грозит 20 лет колонии за посылку с DVD из Германии03.08.2018 12:02
Расследования 03.08.2018 12:02
3060 7 Обсудить
В Волгограде руководителей детского фонда-миллионера обвиняют в уходе от налогов03.08.2018 09:53
Расследования 03.08.2018 09:53
2611 4 Обсудить
Причины взрыва на судоремонтном заводе в Волжском Волгоградской области ищут "под микроскопом"03.08.2018 06:39
Расследования 03.08.2018 06:39
5469 6 Обсудить
В Волгограде подозреваемых в выводе 14 миллионов рублей руководителей УК вернули в СИЗО02.08.2018 16:24
Расследования 02.08.2018 16:24
4387 7 Обсудить
Ревнивцу из Волгоградской области почти в 5 раз снизили срок за смерть парня02.08.2018 13:00
Расследования 02.08.2018 13:00
4859 15 Обсудить
В Волгоградской области предпринимателя арестовали за обман чиновников02.08.2018 12:57
Расследования 02.08.2018 12:57
2185 3 Обсудить
Торговцев милитари-снаряжением из Волгограда и Москвы подозревают в контрабанде02.08.2018 12:25
Расследования 02.08.2018 12:25
4157 5 Обсудить
Волгоградцу грозит шесть лет колонии за неуплату 50 миллионов рублей налогов02.08.2018 10:56
Расследования 02.08.2018 10:56
2617 2 Обсудить
Адвокат из Волгограда выманил у клиента 6 миллионов рублей за "мягкий" приговор02.08.2018 10:38
Расследования 02.08.2018 10:38
3177 13 Обсудить
В Волгограде торговцу героином из Таджикистана грозит до 20 лет тюрьмы01.08.2018 17:54
Расследования 01.08.2018 17:54
2163 1 Обсудить
Реклама