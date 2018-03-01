11-летняя девочка пропала по дороге в школу в Камышине Волгоградской области





Пропавшую по дороге в школу 11-летнюю Анну Выпрецкую всю ночь искали в Камышине полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сообщение об исчезновении ребенка поступило в отдел полиции накануне в девять часов вечера. Как оказалось, утром девочка ушла в школу, а домой не вернулась. Также выяснилось, что и до учебного заведения она не добралась. По тревоге был поднят весь горотдел полиции. Поисковые группы с кинологами осмотрели всю территорию поблизости от места предполагаемой пропажи ребенка, опрашивали возможных свидетелей. Но поиски пока успеха не принесли.

В связи с этим стражи порядка обращаются ко всем, кто владеет информацией о случившемся или знает о том, где находится девочка, сообщить об этом в дежурную часть ГУ МВД России по Волгоградской области по телефону (8442) 30-43-45, или 02. А также в дежурную часть отдела МО МВД России “Камышинский” - (84457) 2-09-00, 4-75-25

Приметы Ани: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые ниже плеч. Была одета в синюю куртку с серыми рукавами, белую шапку с рисунком и светлый шарф с серыми полосками.



