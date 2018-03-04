Стали известны некоторые подробности резонансного дела о пропаже 11-летней школьницы в Камышине, которую нашли сегодня живой в одной из квартир 7-го микрорайона. Как сообщил ИА "Высота 102" близкий к следствию источник, по предварительным данным, девочку несколько дней удерживал грузчик, ранее работавший в магазине, которым владеют родители девочки. Известно, что 59-летний мужчина подъехал на машине к школе и обманным путем заманил девочку в автомобиль. Злоумышленник несколько дней удерживал девочку в своей квартире, которая расположена в одном из домов 7-го микрорайона в Камышине. С какой целью мужчина похитил девочку, пока не известно. В момент обхода многоквартирного дома школьница сама выбежала из квартиры навстречу полицейским. В настоящее время она вместе с родителями находится в следственном отделе Следственного комитета в Камышине, где выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, заявление об исчезновении девочки поступило в межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский» 1 марта 2018 года около девяти часов вечера. Сообщалось, что утром Анна ушла в школу, которая находится всего в 150 метрах метрах от ее дома. Но на занятиях она не появилась и домой не вернулась. По тревоге был поднят личный состав городского отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежная зона, опрошены возможные свидетели. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело. На следующий день к поискам присоединились волонтеры. Как стало известно позднее, 2 марта девочка связывалась с родными по сотовому. Тогда удалось установить, что звонок был сделан с территории Камышина. Однако, прорабатывались и версии о том, что позже она могла покинуть родной город. Поиск велся не только по всей Волгоградской области, но и в соседних регионах.



