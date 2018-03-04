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Расследования
 05.03.2018 11:27

Школьницу в Волгоградской области несколько дней удерживал знакомый с ее семьей грузчик

Стали известны некоторые подробности резонансного дела о пропаже 11-летней школьницы в Камышине, которую нашли сегодня живой в одной из квартир 7-го микрорайона. Как сообщил ИА "Высота 102" близкий к следствию источник, по предварительным данным, девочку несколько дней удерживал грузчик, ранее работавший в магазине, которым владеют родители девочки. Известно, что 59-летний мужчина подъехал на машине к школе и обманным путем заманил девочку в автомобиль. Злоумышленник несколько дней удерживал девочку в своей квартире, которая расположена в одном из домов 7-го микрорайона в Камышине. С какой целью мужчина похитил девочку, пока не известно. В момент обхода многоквартирного дома школьница сама выбежала из квартиры навстречу полицейским. В настоящее время она вместе с родителями находится в следственном отделе Следственного комитета в Камышине, где выясняются все обстоятельства случившегося. 
Напомним, заявление об исчезновении девочки поступило в межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский» 1 марта 2018 года около девяти часов вечера. Сообщалось, что утром Анна ушла в школу, которая находится всего в 150 метрах метрах от ее дома. Но на занятиях она не появилась и домой не вернулась. По тревоге был поднят личный состав городского отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежная зона, опрошены возможные свидетели. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело. На следующий день к поискам присоединились волонтеры. Как стало известно позднее, 2 марта девочка связывалась с родными по сотовому. Тогда удалось установить, что звонок был сделан с территории Камышина. Однако, прорабатывались и версии о том, что позже она могла покинуть родной город. Поиск велся не только по всей Волгоградской области, но и в соседних регионах.

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Сотню метров кабеля попытались украсть на волгоградском транспортном предприятии двое рабочих из Саратовской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, днем мужчины взяли бухту кабеля со склада на станции имени Максима Горького и спрятали ее в бойлерной. Вечером они вернулись за своей “добычей” и попытались вынести украденное с территории. Но в этот момент их задержали сотрудники транспортной полиции. Теперь ворам-неудачникам из соседнего региона грозит до 5 лет тюрьмы за покушение на кражу.
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Экология 05.03.2018 13:25

Центральный районный суд Волгограда обязал ООО "Концессии водоснабжения" организовать проведение с помощью аккредитованной лаборатории производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению и организациям Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Иск в суд был подан природоохранной прокуратурой по результатам проверки в 2017 году деятельности предприятия-концессионера, обслуживающего системы городского водопроводно-канализационного хозяйства. В результате было установлено, что с 1 апреля 2017 года и по настоящее время "Концессии водоснабжения" осуществляют производственный контроль качества питьевой воды не аккредитованной лабораторией. Это стало основанием для вынесения постановлений о возбуждении административных производств в отношении должного и юридического лица по ст....
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Газетный киоск 05.03.2018 13:06

В городах ЧМ-2018 появятся приюты для собак Известия. iz.ru, 5 марта 2018 года.  Минспорта и оргкомитет чемпионата мира по футболу обяжут регионы построить питомники для бездомных животных. Организационный комитет «Россия-2018» и Министерство спорта намерены обязать все регионы-участники чемпионата мира по футболу построить приюты-передержки для бездомных животных. Мониторингом и проверкой построенных объектов займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров будут рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Владимир Бурматов. Информацию подтвердили в оргкомитете «Россия-2018» и Министерстве спорта РФ. Как заявил «Известиям» председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, организаторы ЧМ-2018 в России и Международная федерация...
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Расследования 05.03.2018 12:50

СК по Волгоградской области раскрыл подробности похищения 11-летней школьницы Пропавшую в Камышине Анну Выпрецкую нашли в квартире 58-летнего местного жителя, который знал ее родителей, но девочке представился полицейским. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. Оказалось, что похититель подошел к девочке, которая шла в школу, представился сотрудником полиции и сообщил, что она задержана. Неизвестный привел ее в квартиру, где и удерживал в течение четырех суток. По предварительным данным, насилия в отношении ребенка не совершалось. Девочку нашли полицейские во время поквартирного обхода микрорайона. Они позвонили в одну из квартир, дверь открыл мужчина. Увидев людей в форме, он попытался ее захлопнуть, но в этот...
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Расследования 05.03.2018 12:06

Два с половиной года колонии общего режима получил бывший инспектор ДПС Владимир Гришин за то, что он вместе с подругой избил полицейского. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Волгоградский областной суд отменил приговор райсуда, наказавшего бывшего стража порядка условно. По материалам дела, ночью 14 октября 2016 года Гришин и его подруга Маргарита Пилипчук слушали громкую музыку. После жалобы соседей на место прибыл наряд полиции. Гришин и его подруга напали на стражей порядка и стали их избивать. Повалив одного из полицейских, Гришин несколько раз ударил его головой об пол, в результате тот получил черепно-мозговую травму....
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Общество 05.03.2018 11:31

Наибольшее количество жалоб, поступивших в прошлом году в адрес Уполномоченного по правам человека Волгоградской области - нарушение жилищных прав. Более того, среди ряда укоренившихся проблем появилась новая, - говорится в отчете, направленном в адрес губернатора, прокурора региона, руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, председателя областного заксобрания, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе.  Так, перерасчет платы за коммунальные услуги при временном отсутствии потребителя производится при особых условиях: отсутствия в жилом помещении, не оборудованном приборами учета, всех проживающих в нем лиц, и наличия обстоятельств «непреодолимой силы». В результате гражданам, например, находившимся на лечении в стационарных медицинских учреждениях, проходящим воинскую...
Прочитана: 1264 раз
Происшествия 05.03.2018 09:24

В Волгоградской области нашли пропавшую школьницу Полицейские обнаружили пропавшую несколько дней назад в Камышине школьницу. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 11-летняя Анна Выпрецкая найдена живой на территории города Камышина. Ребенка обнаружили сотрудники сводного отряда в ходе поквартирного обхода в одного из жилых домов.  Напомним, заявление об исчезновении девочки поступило в межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский» 1 марта 2018 года около девяти часов вечера. Сообщалось, что утром Анна ушла в школу, которая находится всего в 150 метрах метрах от ее дома. Но на занятиях она не появилась и домой не вернулась. По тревоге был поднят личный состав городского отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с...
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Происшествия 05.03.2018 09:05

Маршрутка и кроссовер столкнулись в Волгограде, есть пострадавшие По уточненным данным, 12 человек пострадали, в том числе два водителя, в результате столкновения микроавтобуса "Ford" и кроссовера "Nissan" в Дзержинском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102 сообщили в ГУ МВД России по региону. На данный момент известно, что, по предварительным данным, на проспекте Жукова 35-летняя водитель кроссовера не предоставила преимущество движения микроавтобусу 110 маршрута, произошло столкновение. На месте происшествия работают инспекторы ДПС. Медиками были осмотрены все участники ДТП. Госпитализирован один человек. Его отправили в БСМП №25.
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Общество 05.03.2018 08:09

«Доска позора»: В Волгограде подъезд трехэтажки залило фекалиями Жители дома №14 по ул. Михаила Паникахи в Волгограде в отчаянии: в подъезде вот уже какой день стоят зловонные лужи канализационных стоков. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, до этого прорывы канализационной трубы случались периодически на протяжении двух недель, но приезжала аварийка  и устраняла разлив. «Сейчас мы неделю ходим через подъезд по кирпичикам, ни водой, ни санузлом, естественно, пользоваться толком нельзя - все тут же оказывается в подъезде. Часть выливается на улицу и там застывает. Часть стекает в подвал дома и затекает под полы квартир на первом этаже. Аварийная служба на этот раз объяснила, что сделать с этим...
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Аналитика 04.03.2018 17:46 (Обновлено: 05.03.2018 12:09)

Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» прошел на этой неделе в Калининграде. Четверо волгоградцев оказались в числе 350 российских журналистов, удостоенных за свои публикации премии общероссийского народного фронта. В списке лауреатов и представитель информагентства «Высота 102». Чем запомнилась местным представителям СМИ поездка в самую западную точку России, о каких проблемах им предложил поспорить Общероссийский народный фронт и какие тайны поведал журналистам Владимир Путин – смотрите в итоговой еженедельной программе «Взгляд с Высоты».
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