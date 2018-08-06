Общество

Волжский горсуд отменил регистрацию кандидата-коммуниста из-за сокрытия судимости

Общество 06.08.2018 18:40
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06.08.2018 18:40


Волжский городской суд Волгоградской области отменил регистрацию кандидата в депутаты гордумы Николая Шишенина. Как сообщает ИА «Высота 102», с иском в суд обратилась ТИК Волжского. Поводом для этого стало то обстоятельство, что кандидат не указал наличие судимости по части первой статьи 159.4 УК РФ. Этот факт вскрылся при проверке сведений, предоставленных кандидатом. Николай Шишенин  был выдвинут КПРФ по Волжскому одномандатному избирательному округу №4 и по единому избирательному округу. 

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