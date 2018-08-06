В Волгоградской области суд признал самострой домом молитвы

Общество 06.08.2018 12:41
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06.08.2018 12:41
Одноэтажное здание местной религиозной организации "Церковь "Голос Истины" Евангельских Христиан-Баптистов в селе Заплавное Ленинского района Волгоградской области, которое ранее считалось самовольной постройкой, теперь официально стало домом молитвы. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд Волгоградской области признал право собственности религиозной организации на спорное строение. Согласно материалам дела, земельный участок находится в собственности у религиозной организации с апреля 2005 года на основании постановления администрации Заплавненского сельсовета. На земле возведено одноэтажное строение площадью 130,5 кв.м., однако разрешение на его строительство получено не было. Экспертиза признала, что здание безопасно, не создает угрозу жизни и здоровья людей. Отметим, что попытки узаконить строение баптисты предпринимали в 2017 году. Два раза они подавали соответствующие иски, но заседания пропускали.
Фото с сайта религиозной организации
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