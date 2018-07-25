Экологическая акция международного ралли-марафона «Шелковый путь» пришла в Волгоград

Общество 25.07.2018 18:03
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25.07.2018 18:03
В экологической акции международного ралли-марафона «Шелковый путь» принимает участие группа компаний «Чистый город» совместно с ГК «ЭкоТехнологии». Раздельный сбор пластиковых бутылок уже организован на этапах ралли в Астрахани и Элисте. Сегодня гонка продолжается на территории Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Чистый город», вечером на биваке – зоне отдыха спортсменов и сервисного обслуживания автомобилей - пройдет брифинг участников. В рамках экомарафона биваки на всех этапах оборудованы специальными сетчатыми контейнерами для сбора вторичного сырья.
«Поддержка подобного рода акций позволит популяризировать раздельный сбор, который в ближайшие годы будет внедряться по всей стране, - отмечает председатель Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун. – В первую очередь, стоит вовлечь во вторичный оборот пластиковые отходы, так как они являются основными загрязнителями природы».
Завтра стартует предпоследний этап Волгоград-Липецк. Финиширует ралли-рейд 27 июля на Красной площади в Москве. Победители получат необычные призы от организаторов экологической акции – футболки из переработанных пластиковых бутылок, собранных за время гонки.
Раздельный сбор в ходе экомарафона ралли «Шелковый путь» является частью экологического проекта «Разделяй правильно» - инициативы Министерства природных ресурсов и экологии РФ, направленной на развитие системы раздельного сбора коммунальных отходов в России и привлечение к этой деятельности граждан и организаций.
Фото astrobl.ru
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