В Волгограде вандалы расписали памятник войны нацистскими лозунгами

Общество 25.07.2018 03:59
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25.07.2018 03:59
Над памятником Великой Отечественной войны, расположенном в Краснооктябрьском районе, надругались вандалы. Прибывшие на место журналисты ИА “Высота 102” увидели, что гранитный постамент одной из танковых башен, обозначающих линию обороны советских войск во время Сталинградской битвы, неизвестные “украсили” свастикой и лозунгом, разжигающим межнациональную рознь.
Памятник установлен в сквере рядом с площадью Возрождения в память о подвиге сражавшихся здесь бойцов 39-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Степана Савельевича Гурьева. Отметим, что в самом сквере образовалась стихийная свалка. Выброшенные пластиковые бутылки, пакеты и прочий бытовой мусор усеяли окрестности исторического места,
Журналисты информагентства будут внимательно следить за дальнейшим развитием событий.
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