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По факту ЧП на судоремонтном заводе в Волжском возбудили уголовное дело

Расследования 23.07.2018 19:55
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23.07.2018 19:55

После взрыва на судоремонтном заводе в Волжском возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России. На данный момент известно, что трагедия на территории АО "Волжский судостроительно-судоремонтный завод" случилась  примерно в 8:30. Работники фирмы занимались  ремонтно-восстановительными работами на несамоходной барже, когда  произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате ЧП  погибли трое мужчин 56, 46 и 22 лет.  Еще пять человек получили различные телесные повреждения. Обстоятельства происшествия уточняются.

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