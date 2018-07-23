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Расследования 23.07.2018 19:55
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23.07.2018 19:55
После взрыва на судоремонтном заводе в Волжском возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России. На данный момент известно, что трагедия на территории АО "Волжский судостроительно-судоремонтный завод" случилась примерно в 8:30. Работники фирмы занимались ремонтно-восстановительными работами на несамоходной барже, когда произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате ЧП погибли трое мужчин 56, 46 и 22 лет. Еще пять человек получили различные телесные повреждения. Обстоятельства происшествия уточняются.
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