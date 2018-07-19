Политика

В Волгограде за сокрытие судимости единоросса Ольгу Потапову исключили из кандидатов в депутаты

Политика 19.07.2018 12:23
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19.07.2018 12:23


Член партии «Единая Россия» Ольга Потапова исключена из списка кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы. Такое решение только что приняла ТИК Дзержинского района, исполняющая на этих выборах полномочия горизбиркома, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТИК. Избирательная комиссия установила факт сокрытия Потаповой сведений о своей судимости, которые она должна была указать в документах при выдвижении на выборы. В региональном исполкоме "ЕР" информагентству пояснили, что "будут разбираться в ситуации".
Накануне вечером из информационного центра ГУ МВД по региону в территориальный избирком поступили данные о том, что кандидат Потапова в 1998 году была осуждена за незаконное хранение оружия (пистолета с глушителем) и получила условный срок наказания. В соответствии с федеральным избирательным законодательством, сокрытие данных о судимости, в том числе погашенной, является основанием для отказа в регистрации кандидата.
В список участников выборов Потапова попала по итогам праймериз «Единой России». Она набрала наибольшее количество голосов выборщиков и была включена в перечень выдвиженцев от партии власти. В действующий созыв представительного собрания Потапова также избиралась при поддержке «ЕР». На предстоящие выборы она шла по территориальной группе №17 Красноармейского района. Теперь реготделению «ЕР» предстоит заменить кандидата. Под вторым номером в территориальной группе №17 числится руководитель общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев, замыкает тройку сотрудник завода «Каустик» Леонид Володин.
О темной странице в биографии члена фракции «Единая Россия» в Волгоградской гордуме ИА «Высота 102» подробно сообщало еще в 2014 году. Так, журналистам удалось выяснить, что в октябре 1998 года студентку Волгоградского юридического института Ольгу Турута (девичья фамилия Потаповой) по приговору Красноармейского районного суда Волгограда вместе с ее на тот момент будущим мужем Александром Потаповым осудили за незаконное хранение оружия. Как было установлено следствием, Потапов – директор ООО «Прайд» – купил у некоего Магомеда три пистолета «ПМ» калибра 9 мм с глушителями, а затем два из них продал своим друзьям – Кившику и Чубарову по тысяче долларов. Кившика впоследствии убили, а чета Потаповых устремилась в политику. 
По данным сотрудников милиции, которые занимались расследованием преступления, Потапов и его коллеги по бизнесу вооружились якобы для самообороны. От кого хотел обороняться будущий депутат, сейчас уже не установить, но пистолет с глушителем, по мнению экспертов, оружием самообороны назвать трудно. По просьбе Потапова, Ольга хранила оружие у себя в квартире, пока его не изъяли оперативники УВД в ходе обыска. Свою вину и влюбленные на суде признали, чем заслужили снисхождение в виде условного отбывания наказания.  

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