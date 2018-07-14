Под Волгоградом ищут военных водолазов





Специалистов редкой и сложной профессии - военный водолаз ищет Министерство обороны России. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, набор проходит на базе Межвидового регионального учебного центра младших специалистов инженерных войск, расположенного на острове Зеленый. Там же будет проводиться и трехмесячная подготовка будущих подводных бойцов.

На глубине до 20 метров их научат проводить инженерно-технические, спасательно-эвакуационные и инженерно-разведывательные работы с применением различной техники. После обучения им будет присвоена квалификация водолаз и выдана личная книжка водолаза. Они смогут сами обследовать дно водоемов, искать там взрывные устройства и извлекать их на поверхность. Бойцы также смогут расчищать русла рек и действовать в составе спасательных команд при подводном вождении танков.

В дальнейшем военных водолазов ждет служба не только на флоте, но и в инженерных и железнодорожных войсках.